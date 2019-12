Beépítették az Aranyossy tetőterét

Új szinttel gazdagodott a hódmezővásárhelyi Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola. Az Ótemplomi Református Egyházközség saját forrásból, 303 millió forintból alakított ki a tetőtérben egy közösségi teret, foglalkoztató helyiségeket, számítógépes termet és tanári szobát. Liftet is építettek, így az intézmény teljes körűen akadálymentessé vált.

– Intézményünk gyógypedagógiai intézmény. 2015-ben került át az egyházközségünk fenntartásába. Négy év alatt létszámban annyit fejlődtünk, hogy szükségessé vált a bővítés. 2015 óta mintegy harminccal nőtt a gondozottaink száma. Elsősorban enyhe- és középsúlyos fogyatékkal élő gyermekek járnak hozzánk – mondta Bán Csaba az Ótemplomi gyülekezet lelkésze, az intézmény fenntartójának képviselője.

Az intézménybe 70 kilométer sugarú körből érkeznek a gyerekek, még a határon túlról is.

– Az épület önkormányzati tulajdonban van, tíz évre kaptuk meg a fenntartói jogot. Amikor átvettük, az épületen 5 különböző tető volt. Felújításba kezdtünk. Az első három évben mintegy 200 millió forintot költöttünk energetikai fejlesztésekre. Ablakokat cseréltünk, korszerűsítettük a fűtést. Ekkor történt meg a tornaterem rehabilitációja is. Volt az intézménynek olyan része, ahol tetőt kellett cserélni. Közben körvonalazódott egy távolabbi elképzelés is, aminek első állomása a mostani fejlesztés – emelte ki Bán Csaba.

– 523 négyzetméter hasznos alapterületen 475 négyzetmétert beépítettünk. A terület felén kialakítottunk egy közösségi teret, ami 160-180 fő befogadására alkalmas. Az óvodások, iskolások és a tantestület is használni tudja majd.

A tetőtér másik felében több fejlesztőszobát is kialakítottak, a speciális foglalkozások számára. Készült egy számítástechnikai szaktanterem és egy rendszergazda helyiség is. Az intézménynek eddig nem volt tanári szobája. A beruházással erre is lehetőség nyílt. A tanári szobához egy teakonyha is tartozik.

Az intézményfejlesztés részeként liftet is építettek. Az épület ezzel teljesen akadálymentessé vált, kerekesszékkel is zavartalanul lehet benne közlekedni. Bútorvásárlásra mintegy 11 millió forintot fordítottak. A munka májusban kezdődött és november végére fejezték be.

Bán Csaba hangsúlyozta, a beruházás kizárólag saját erőből valósult meg, semmilyen külső forrást nem kaptak. Tervezik a folytatást, szeretnék a földszintet és az első emeletet is felújítani. Az intézmény tervei között szerepel a szakképzés bevezetése is.