Befolyásolja-e genetikánk a koronavírus lefolyását szervezetünkben?

Sándorfalván három napra bezárattak egy kocsmát, mert a vendég és a pultos nem viselt maszkot. Mindszenten a polgármesteri hivatalban már csak péntekenként van személyes ügyfélfogadás, a szegedi biobankban pedig Covid-mintákat tárolnak majd.

Közösen kutatja a Szegedi Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem, hogy befolyásolja-e az egyének genetikai háttere, mennyire súlyos lefolyású a koronavírus-fertőzés. A kutatásba ezer covidos beteget vonnak be, a mintákat a szegedi egyetem biobankjában tárolják majd. A kutatók szerint kell hogy legyenek olyan genetikailag megalapozott faktorok, amelyek a fiatal, társbetegség nélküli fertőzötteknél hozzájárulnak a súlyos betegség lefolyás kialakulásához, most ezeket keresik.

Mostantól a Mindszenti Polgármesteri Hivatalban is a telefonos, vagy elektronikus úton történő ügyintézés az elsődleges. Személyes ügyfélfogadás kizárólag telefonos időpont-foglalás után, péntekenként 8-tól 12 óráig lesz.

A fokozott járványügyi helyzetre való tekintettel bezárt a Csongrádi Gyógyfürdő és Uszoda Játszóháza is.

Kevés olyan hely van Szentesen, ahol ne bukkant volna fel a koronavírus – mondta a település polgármestere. Szabó Zoltán Ferenc úgy tudja, hogy a kórház igazgatója is karanténban van.

Sándorfalván bezártak egy kocsmát, amiért ott nem tartották be a járványügyi intézkedéseket. Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője az Operatív Törzs október 5-ei sajtótájékoztatóján elmondta, a pultoson nem volt maszk, egy vendég pedig az állára lehúzva viselte a védőeszközt. Információink szerint mindkettőjüket 5-5 ezer forint pénzbírsággal sújtották, a kocsmát három napra bezárták, az üzemeltetőnek pedig 100 ezer forintot kell fizetnie.

A településen egyébként már van egy halálos áldozata a koronavírusnak: egy 52 éves nő. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, először egyetemista korú fiataloknál mutatták ki a betegséget, most már azonban főleg az 50 év körüli korosztályból kerülnek ki a betegek.

– Mivel nem kapunk határozatot, nem tudjuk mi sem, pontosan mennyi beteg van a településen, és azt sem, hol vannak a gócpontok. Ezért egyelőre annyit tudunk tenni, hogy ahol sokan megfordulnak, ott gyakran fertőtlenítünk. Az ehhez szükséges eszközök rendelkezésre állnak, felkészültünk a következő időszakra – fogalmazott.

Azért, hogy a koronavírus terjedését minél jobban lassítsák Sándorfalván, néhány intézményben plusz védelmi intézkedéseket vezettek be.

– A piacon például annak ellenére is csak maszkban lehet tartózkodni, hogy ott szabad ég alatt vannak az árusok és vevők is. Az óvodába a biztonsági ponton túl a szülők nem léphetnek be, a polgármesteri hivatalba pedig csak csengetés után mehetnek be az ügyfelek az utcáról. Ügyintézők kísérik be őket, a kézfertőtlenítés mellett pedig azt is kérik, hogy cipővel is lépjenek rá egy fertőtlenítős szivacsra – ismertette az eddig meghozott intézkedéseket a polgármester. Sándorfalván egyébként egyelőre még sem az óvodából, sem az iskolából nem kellett csoportot vagy osztályt karanténba küldeni, a gyerekek folyamatosan járnak az intézményekbe.