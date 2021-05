Behajózható a vízi tanösvény

4,6 kilométeres, tizenhárom pontból felépített túraútvonallal várja a vizek szerelmeseit a St. Jupát Sportegyesület. A Kurcán evezve a híddal, hüllőkkel, madarakkal, halakkal, növényekkel kapcsolatos tudnivalókat is megismerhetik a túrázók, miközben mocsári teknőssel, szürke gémmel és bakcsóval is találkozhatnak.

Bár Szentes a vizek városa, értékes termál- és gyógyvizei mellett a Tisza és a Kurca folyó is szegélyezi, még mindig kevesen tudják, milyen kikapcsolódást jelent közvetlenül a vízről felfedezni e folyóknak a rejtett csodáit. A Kurca megismerését a nemrég átadott Szentesi Vízi Tanösvény teszi lehetővé.

– A túra 4,6 kilométeres és 13 pontból épül fel. Feldolgozza a Kurcához kapcsolódó érdekes információkat, például a híddal, hüllőkkel, vízimadarakkal, halakkal, élővilággal, vízinövényekkel kapcsolatos tudnivalókat, de van a fürdőről és a Széchenyi-ligetről is információ. Az volt az elképzelés, hogy ez legyen egy kicsit más, mint a hagyományos tanösvények. Egyrészt vízen van, csak a víz felől leolvasható, ami ritkaság. Másrészt itt csak kis, könnyen kihelyezhető, QR-kóddal ellátott táblák vannak, az információkat a netre csempésztük fel. Ez picit igazodik a mai kor igényeihez. Izgalmasabb, érdekesebb így, hisz maga az információgyűjtés is egy kihívás és folyamat. Körülbelül másfél órás kikapcsolódást jelent a résztvevőknek, és egy igazán jó módja annak, hogy testközelből megismerkedjünk a város szívében lévő kis folyó élővilágával és rejtett kincseivel. A túra során vízi madarakkal, mint a szürke gém, szárcsa vagy bakcsó is találkozhatunk, de mocsári teknőst is láthatunk – számolt be a túraútvonalról Valkay Zsolt, a St. Jupát Sportegyesület vezetője.

A Szentesi Vízi Tanösvény kiindulópontja a Dózsa ház, a St. Jupát Sportegyesület központja. A bázison kerékpárok mellett kenukat és kajakokat is lehet bérelni, így bárki számára behajózhatóak a tanösvény megállói.