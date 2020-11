Beismerő vallomást tett a mórahalmi makettpark ügyének egyik vádlottja

Elismerte a projektvezetőként dolgozó harmadrendű vádlott a Szegedi Törvényszéken kedden tartott előkészítő ülésen, hogy el nem készült munkálatok után nyújtottak be kifizetési kérelmeket a mórahalmi makettpark kivitelezésénél – adta hírül az MTI.

Az ügyészség az uniós és hazai támogatással kialakított idegenforgalmi látványosság ügyében a férfin kívül még négy embert vádol különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének kísérletével.

Az ügy elsőrendű vádlottja – a Szeviép Zrt. egyik korábbi tulajdonosa és vezetője -, valamint a másodrendű vádlott közösen elhatározta, hogy egy 50 fontos műemléket bemutató makettparkot alakítanak ki, a makettek a történelmi Magyarország területén 1910-ben található műemlékeket ábrázolták volna.

A projektvezetőként dolgozó harmadrendű vádlott, aki közvetve résztulajdonos volt a pályázó cégben és korábban a generálkivitelezést végző vállalkozásban, és emellett ügyvezetőként irányította a műszaki ellenőrzést végző kft.-t is, vallomásában azt mondta a keddi előkészítő ülésen, hogy mindvégig el akarták készíteni a parkot.

A finanszírozási problémák miatt azonban társaival úgy döntöttek, el nem készült makettek és munkálatok után is kifizetési kérelmeket nyújtanak be, majd annak ellenére készre jelentik a projektet, hogy annak állapota „köszönőviszonyban sem volt” az elvárttal. Úgy fogalmazott, abban bíztak, hogy a helyszíni ellenőrzések idejére elkészülnek az elmaradt munkafolyamatokkal.

A harmadrendű vádlott elismerte azt is, hogy arra kérte a kivitelező vállalkozás vezetőjét, illetve beosztottját, a projekt műszaki ellenőrét, hogy igazolják a valótlan teljesítéseket.

A vádlottak 2014 júniusáig több mint 510 millió forint összegre nyújtottak be igényt. Az ellenőrzések során tapasztalt közbeszerzési szabálytalanság miatt végül 436 millió forintot fizettek ki nekik. A pályázó céget ennek visszafizetésére kötelezték, de a végrehajtási eljárás során alig 50 millió forint térült meg.

A korábban megtartott előkészítő ülésen az első- és a másodrendű vádlott, valamint a generálkivitelezést végző cég vezetője is ártatlannak vallotta magát. A műszaki ellenőr azonban elismerte bűnösségét.

Az ügyészség a harmadrendű vádlottra másfél év börtön-, és 400 ezer forint pénzbüntetés kiszabását kérte. Így a férfi súlyosabb büntetést nem kaphat, de Gaudi Tibor tanácsvezető bíró közölte, az ügyben csak a bizonyítás befejezését követően hoz egységes ítéletet, legkorábban 2021 tavaszán.