Bejárta a fél világot – sajátos hangulatú képeken örökítette meg úti élményeit

Hornok Magdolna, akit neveznek a mesterségek festőjének is, tavaly nyár óta Vásárhelyen, a nyugdíjaslakóparkban él és alkot. Bicskéről költözött az alföldi városba, ahol február második felében megtartotta ottani első kiállítását, akkor az utazásairól készült műveit tárta a közönség elé.

– Az alkotás vágya gyerekkortól bennem él: rajzoltam, festettem és barkácsoltam. Később, a felnőtté válás időszakában kezdtem komolyabban foglalkozni azzal, hogy a kezdeti kísérletezgetést tudatos tevékenységgé tegyem. Több mint 20 éve festek intenzívebben, és azóta fo­­lyamatosan vannak kiállításaim – mondta a tavaly nyáron Bicskéről Vásárhelyre költözött Hornok Magdolna festőművész, akinek a közelmúltban volt tárlata a Bessenyei Ferenc Művelő­dési Központ első emeletén. Otthonában, a nyugdíjas-lakóparkban látogattuk meg.

Mesterségek

Fő témája az eltűnő félben lévő mesterségek és utolsó mestere­­ik felkutatása és a helyszínen való megörökítése – a szakmára jellemző mozdulatokra koncentrál –, lefestése, ami Európában egyedülálló és is­­­mert vállalkozás. Ebben a té­­mában 2002-ben volt az első, a bemutatkozó kiállítása Zsámbékon. Legközelebb Kaposvár környékére megy pár napra, hogy egy fafaragóval beszélgessen, készítsen róla filmet, örökítse meg munka közben. A projektért 10 éve a Magyar Néprajzi Társaság a tagjai kö­­­­zé választotta, tagja még az Országos Képző- és Iparművészeti Társaságnak és a Magyar Alkotók Internetes Társulása Egyesületnek.

Utazások

A festőművész első vásárhelyi tárlatán – nyugodtan fogalmazhatunk így, biztosan lesz még folytatás – utazási élményeiből született alkotásait tárta az érdeklődők elé. Szinte az egész világot bejárta: Dél-Amerikától Ázsián át Afrikáig. Ahogy fogalmazott: férje – akivel 38 évig éltek boldog házasságban – elvesztése után kezdett többet utazni, vállalkozott hosszabb ki­­rándulásokra, ez segített neki a gyász feldolgozásában.

– Más ékszereket, ruhákat vagy cipőket gyűjt, én élménye­ket. Igyekszem megismerni az ország, a világ tájait, kultúráit és az embereket. Ezt senki sem veheti el tőlem, főleg hogy fest­­ményeken is megörökítem – mondta Hornok Magdolna. Útifilmekben is beszámol a kö­­zönségnek élményeiről.

Vásárhelyi beilleszkedés

Realista festőnek tartja magát, hitelesen és szívesen örökíti meg a tájat, épületeket, azt, ami megfogja a valóságból. Vásárhelyi beilleszkedése hamar és jól sikerült, már a Mártélyi Képzőművészeti Szabadiskolának is tagja, sokat sétál a városban, a környéken. Mártélyra is rendszeresen kirándul, de a legfontosabb számára a mandalák és festmények alkotása.

– Amikor festek, euforikus állapotba kerülök, megszűnik körülöttem a világ. Halk zene szól, és így olyan, mintha ott lennék, amiről éppen festek – árulta el Hornok Magdolna, hozzátéve: ez számára fizikai és lelki elfoglaltságot, kikapcso­lódást is jelent.