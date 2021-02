Bekeményített az önkormányzat, nem lehet az utcán gumi virágtartó

A Kossuth Lajos utcában az egyik ház előtti területet sok éve díszítették használt autógumiból készült, színesre festett figurák, amelyek egyik napról a másikra eltűntek. Kiderült, azért vitte be a tulajdonos, nehogy megbüntessék.

Bár már többször is írtunk róla, most alig találtuk meg a házat, ahol korábban hattyúk, mignonok, csigák, motorbicikli, versenyautó díszítették a ház előtti széles közterületet. Volt ott egy kis kerekeskút is – minden leselejtezett autógumiból. A figurák többsége virágtárolóként is szolgált. A tulajdonos mindig szépen rendben tartotta ezt a családja által megálmodott meseparkot. A füvet rendszeresen levágta, a virágokat naponta locsolta, a figurákat pedig évente átfestette, mert kifakultak a napon.

– A közterület-felügyelő szólt, hogy hozzuk be, mert a gumi veszélyes hulladék. Nem akartunk büntetést fizetni, van épp elég bajunk

– mondta az asszony, aki a családtagjaival saját kezűleg készítette a figurákat.

A nem mindennapi utcadíszeket szerették a mindszentiek. Akik a komphoz mentek, vagy onnan jöttek, gyakran megálltak szelfizni. A kisgyerekes szülők is szerettek arra sétálni, mert a kicsiknek tetszettek a színes figurák. Nem csak a családot, a mindszentieket is meglepte, hogy egyik napról a másikra eltűntek a figurák. Hamar híre ment, hogy miért. Sokan felháborodásuknak is hangot adtak egy közösségi oldalon.

– A közterületeken nem lehet veszélyes hulladékot tárolni, márpedig a gumi az

– mondta megkeresésünkre Végh Ibolya, Mindszent jegyzője. Hozzátette, nemcsak az említett családdal, hanem mindenkivel bevitetik az autógumikat a közterületről, mindegy hogy virágtartónak vagy bejárószegélyének használták. Aki ezt nem teszi meg, büntetésre számíthat.

Mindszenten egyébként van olyan önkormányzati játszótér, ahol a mérleghinta alatt is autógumit használnak ütéscsillapítónak. Végh Ibolya elmondta, azokat is felszedik, a hinta ütközését másképp tompítják majd.