Beköltözik a Lidl a háztartásokba

A megváltozott helyzetre való tekintettel a Lidl Magyarország felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy vásárlóit maximálisan támogassa az új, otthoni életvitel kialakításában, és ennek jegyében elindította #maradjotthonfőzzotthon elnevezésű kampányát.

Egyre többen és többet főznek otthon, amelyet a vállalat teljes mértékben támogatni kíván és amelyhez digitális segítséget is nyújt. A Lidl Konyha több száz ingyenesen elérhető receptvideója segíti a főzéssel eddig csak kacérkodókat és gyakorlott konyhaművészeket egyaránt, és számtalan lehetőséget kínál a kamránkban fellelhető alapanyagok felhasználására. Sőt, arra is lehetőség van, hogy Széll Tamás Michelin-csillagos séftől tanulják el a különféle fortélyokat, mindezt könnyed, szórakoztató formában.

A Lidl Magyarország 2014-ben indította el a Lidl Konyhát azzal a céllal, hogy népszerűsítse, megszerettesse az emberekkel az otthon főzést. Az elmúlt időszak ugyanakkor új kihívások elé állított mindenkit, melynek következtében most még többet főzünk, mint korábban, sőt, olyanok is fakanalat ragadtak, akik eddig inkább csak vendégek voltak a konyhában. Ennek jegyében indította el az áruházlánc a #maradjotthonfőzzotthon elnevezésű kampányát, azzal a nem titkolt céllal, hogy segítséget nyújtson a mindennapos ételkészítésben.

A Lidl Konyha oldalon és a Lidl Magyarország YouTube-csatornáján számos videó várja a látogatókat, melynek köszönhetően akár Széll Tamás Michelin-csillagos séffel is együtt főzhetnek. A Lidl séfje jól bevált receptjeivel, tippjeivel, trükkjeivel teszi mindenki számára könnyebbé, színesebbé a otthoni főzést. A séf mellett pedig többek között ismert színészek, énekesek, sportolók is kötényt ragadtak, így aki a főzés mellett szórakozni szeretne, azt is láthatja, ők hogyan boldogulnak a konyhában.

„Fontosnak tartjuk, hogy ebben a helyzetben is támogatást nyújtsunk a mindennapi főzéshez, úgy hogy az ne egy kényszer, hanem mindenki számára elérhető és szerethető legyen. A több száz receptvideóból akár több napra előre is megtervezhető a menü a kamránkban fellelhető alapanyagok felhasználásával, de a következő bevásárlás előtt is hasznát vehetjük, hogy jól átgondolt bevásárlólistát állíthassunk össze” – emelte ki Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője.

A videókon keresztül a vállalat digitális segítséget nyújt vásárlóinak és lépésről lépésre mutatja be az egyes ételek elkészítését, amit a saját konyhájában bárki megvalósíthat. Legyen szó akár egy gyors ebédről vagy közös, hétvégi családi főzésről, mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet.