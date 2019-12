Belekezdhet a felújításba Katalin és Zoltán, sok segítséget kapott a szentesi Katalin

A karácsonyhoz közeledve olvasóinkkal közös adventi jótékonysági akciónkkal idén is 12 családnak tudtunk segíteni abban, hogy elhiggyék, szenteste igenis őket is meglátogatja a Kisjézus. Az elmúlt hetekben sorozatban mutattuk be azokat a családokat, amelyek számára kértük olvasóink támogatását. Nem hiába tettük, megnyíltak a szívek és a pénztárcák is. A családok kiválasztásában és az adományok eljuttatásában idén is a Szeged–Csanádi Egyházmegyei Karitász volt a segítségünkre. Ezúttal a bordányi Dicső Anitát, a szentesi Domonkos Katalint és a szintén szentesi Vérten Beátát kérdeztük.

Felújítják a szobát – Úgy döntöttünk, hogy az egyik szobát megcsináljuk a kisfiunknak, illetve ebben a szobában csi­nálunk egy gardróbszerűséget is, ahol a ruháink biztonságban lesznek a penésztől. Köszönjük szépen mindenkinek a segítséget és a hozzájárulást, na­­gyon hálásak vagyunk. Ebből már elkezdhetjük a felújítást – mondta a bordányi Dicső Anita, akit nemrégiben mutattunk be olvasóinknak párjával, Sárközi Zoltánnal és négyéves kisfiukkal, Gergővel. Megírtuk, a család álma egy lakásfelújítás, de hiába próbálnak félretenni, a megélhetés és a hitel törlesztése elviszi a jövedelmüket, így egyelőre csak álmodni tudnak a lakásfelújításról. Anita és Zoltán 13 éve vannak együtt. Korábban elmondták, a falaik vannak a legrosszabb állapotban, fel vannak vizesedve és penészesednek. Segítség sok helyről A szentesi Do­monkos Ka­talin két fogyatékos lányt nevel egyedül, a 11 éves Hannát és a 13 éves Zsanettet. A Karitászon keresztül 101 ezer 632 forintot utaltak a számlájukra. – A szentesiek is sokat segítettek: egy licitálós Facebook-csoportból kaptunk az elkelt tárgyak után 60-70 ezer forintot, a vevő utalja át az összeget, esetenként 2–5 ezer forintot – mondta Katalin. Hozzátette: 3 régebbi televíziót is kaptak, és ő egy jó állapotú kerékpárt. Megírtuk: lányai közül Hannát pelenkázni kell, nem tud be­szélni, autista, epilepsziás rohamai vannak, szívbeteg, pépeset eszik, és a vásárhelyi Kozmutza Flóra iskolába jár képzésre. Nő­vére, Zsanett Budapestre jár mozgásfejlesztésre, mert egyensúlyzavarai vannak, szívbeteg és agysorvadásos. Domonkos Katalin közölte: azon még nem gondolkozott, hogy a pénzt – mintegy 170 ezer forint gyűlt össze – mire költik, valószínűleg vesznek Zsanettnek egy háromkerekű biciklit, egyensúlyzavara mi­­att csakis ilyet használhat. – Megható az emberek segítőkészsége, köszönünk minden adományt. Most jut eszembe: sültestálat, tortát, gyümölcsöt és süteményt is hoznak nekünk az ünnepekre. Mindenkinek ál­dott, békés, boldog karácsonyt kívánunk! – mondta zárásként. Együtt lesz a család Karácsonykor újra együtt lesz gyermekeivel Vérten Beáta. Az anya egészségügyi állapo­­ta miatt nem tudja ellátni a kicsiket, így a gyerekek most nevelőszülőknél élnek, de az ünnepeket együtt tudja tölteni a család. Az anya betegsége mi­­att novemberben elveszítette a munkahelyét, így jól jön a Jóakarat hídján keresztül kapott segítség. – Sokat segít a Karitásztól ka­­­­pott támogatás, mert nagyon sokba kerülnek a gyógyszerek. Azonfelül egy élelmiszercsomagot és egy jóakarótól pénz­adományt is kaptam. A legutóbbi vizsgálatomon kiderült, a sérvemet nem műtik, de még további vizsgálatok várnak rám. A pszichiátriára is vissza kell mennem, azt javasolják, hogy három-hat hétre feküdjek be, attól függően, hogyan reagálok a gyógyszerekre – me­­sélte Beáta. Az ünnepeket együtt töltik a gyerekekkel, karácsonyra ha­­zatér fia és kislánya. – Va­sárnaponként találkozunk, és hétfőn én viszem őket iskolá­­ba, de karácsonykor is együtt leszünk. Nagyon hiányoznak, nélkülük nem úgy telnek a napjaim. Alkalmi munkát már szereztem, karácsonyra is be tudok vásárolni, már csak lelkileg kell megerősödnöm, és újra együtt lehetünk – mondta Vérten Beáta.