Belföldre is hasznos az utasbiztosítás

Tavaly megközelítette a 15,5 milliárd forintot az utasbiztosításokból származó díjbevétel. Idén sokan cserélik a külföldit belföldi útra – ezekre is hasznos utasbiztosítást kötni.

Tavaly közel ugyanannyi időt töltöttek többnapos belföldi utakon a magyarok, mint külföldin. A KSH adatai alapján 2019-ben összesen 59,3 millió napot voltunk ilyen utakon Magyarországon, ami csaknem megegyezik külföldi többnapos utazások idejével, ami 58,4 millió nap. Idén a járványhelyzet miatt még többen dönthetnek úgy, hogy inkább itthon nyaralnak, még ha az országhatárok fokozatosan meg is nyílnak. – Számos esetben ezekre az utakra is érdemes biztosítást kötni – figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége.

Kártérítés

A belföldi nyaralás alatt is szükségünk lehet biztosítói segítségnyújtásra, s a hazai kínálatban elérhetőek ilyen termékek is. Ezek a klasszikus utasbiztosítási fedezeteken – például poggyászkáron, egészségügyi segítségnyújtáson – kívül számos más esetben is hasznosak. Megtéríthetik a hozzátartozó szállásköltségét a biztosított kórházi tartózkodása alatt, kártérítést nyújthatnak a baleseti csonttörésnél, de akár a fennmaradó szállásköltséget is kifizethetik, ha egy baleset vagy betegség miatt meg kellene szakítani a nyaralást.

Elérhető az autós segítségnyújtás, de akár extrém sportokra is kiterjeszthető a fedezet. A kerékpártúrázók számára a biciklire érvényes poggyászbiztosítási kiegészítő, illetve a felelősségbiztosítás nyújthat segítséget nem várt esetben.

Termékismertető

2019-ben megközelítette a 15,5 milliárd forintot a utasbiztosításokból származó díjbevétel, ami 13 százalékos emelkedés az előző évhez képest – derül ki a Magyar Nemzeti Bank adataiból. Erős szezonalitás: az összes díjbevétel több mint 40 százaléka jellemzően a harmadik negyedévben, vagyis nyáron keletkezik. Idén – tekintettel a járványhelyzetre – elsősorban a külföldi utazások száma s így az erre fordított összeg csökkenhet.

A lehetséges útlemondások, poggyászkárok és balesetek miatt érdemes elgondolkodni, hogy a belföldi utazásokra is kössünk utasbiztosítást. – Mielőtt kiválasztjuk a legtetszetősebb konstrukciót és fejest ugrunk a szerződéskötésbe, mindenképpen kérdezzük meg a biztosító ügyintézőjét vagy olvassuk el a termékismertetőt és a feltételeket. Például, hogy a biztosítás a belföldi utazásokra is vonatkozik-e, illetve hogy ki lehet a biztosított – figyelmeztet a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Iroda.

Állandó lakcím

Hangsúlyozzák, a társaságok termékei eltérhetnek egymástól, így nem mindegyik utasbiztosítás vonatkozik a magyarországi nyaralásokra. Az iroda azt tanácsolja, bármilyen biztosításról is legyen szó, a díjak összehasonlítása mellett mindig nézzük meg, hogy milyen káreseményre és mekkora összeget fizetnek, így az igényeinknek megfelelő biztosítást köthetjük.

Kérdés esetén pedig mindenképpen érdeklődjünk a biztosítónál vagy/és olvassuk át alaposan a szerződési feltételeket!