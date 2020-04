Benépesült a macskaház

Már két hete működik a cicalak. A Hódmezővásárhelyi Állatvédők Egye­­sülete itt ápolja a sérülésből gyógyuló, vagy ivartalanított utca­­macskákat. A kis faház 10 védenc befogadására alkalmas.

– Volt egy kezdetleges házunk, ami felújításra és bővítésre szorult. Tavaly ősszel azonban egy vihar teljesen tönkretette a kis épületet. Az állatokat egy raktárhelyiségben kellett elhelyeznünk. Az időjárás eldöntötte, hogy szükségünk van egy új cicalakra – mondta Balogh Ernő, a Hódmezővásárhelyi Állatvédők Egyesülete elnöke. A szervezet karácsony előtt gyűjtést indított a cicaházra. Szerencsére összegyűlt az az összeg, amiből megvásárolhatták a faházat. A hozzá tartozó teraszt hálóval vonták be, így a cicák levegőzni is tudnak. A terasszal együtt 15 négyzetméteres faházban egyszerre 10 macskáról gondoskodhatnak. Vannak benne mászófelületek és kaparófák is.

– Két hete költöztek be a kis védenceink. Először nem mertek kimenni a teraszra, de most már otthonosan mozognak. Játszanak, levegőznek. Úgy tudunk új cicát befogadni, ha örökbefo­gadás miatt hely szabadul fel. Sajnos a vírus miatt az örökbefogadások is háttérbe szorultak – mondta Balogh Ernő.

Az állatvédők ünnepélyes át­­adást is terveztek, ami a járványhelyzet miatt későbbre tolódik. Addigra az állatbarátokkal nevet is keresnek a laknak.