Bérlőket keres az önkormányzat Székkutason

Két üzlethelyiséget is kiadna a székkutasi önkormányzat a tavaly átadott új piactéren.

A község önkormányzata még az előző ciklusban 58 millió fo­­rintot nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból egy új piac kialakítására a 47-es főúttal párhuzamosan, a polgármesteri hivatallal szemben. A forrásból egy közel 100 négyzetméteres új épületet emeltek, amiben két új üzletet alakítottak ki, valamint kiszolgálóhelyiséget mosdóval.

A te­­rület mellett található az át­­utazók körében is közismert lángossütő és az ajándékbolt. Mindkettő magántulajdonban van. Az alattuk lévő földterület viszont az önkormányzaté. A pá­­lyázat révén az említett két kis épület külső megjelenése is megváltozott. Az új létesítménnyel egységes arculatot kaptak. Az épületkomplexum elé esővédő tető is került, valamint kül­területi bútorokat is kihelyeztek. A piac üde színfoltja lett a település központjának.

Az önkormányzat most bérbe adja a két újonnan épített üzletet. A kiírás szerint mindkét he­lyiség 30 négyzetméteres és klimatizált. Az üzletek nem csak a helyi vásárlókra számíthatnak. A település hivatalos Facebook-oldala szerint naponta 7500 jármű halad át Székkutason.

A tavaly átadott új piac egyébként nem befolyásolta a régi piac működését. A művelődési ház mellett lévő árusítóhely továbbra is nyitva van, egyebek között őstermelők, kistermelők, ruha- és cipőárusok kínálják rendszeresen portékáikat.