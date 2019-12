Beruházásokról szólt Balástya éve

Tizenhárom településfejlesztési projektben érintett Balástya, amelyek túlnyomórészt 2020-ban valósulnak meg. Évértékelőjében Ujvári László kiemelte: fontosnak tartja, hogy a közélet is harmonikus, köszönhetően többek között a településen indult szakköröknek.

– Munkával teli, tartalmas év ért véget – értékelte 2019-et Ujvári László. Mint mondta, a pályázatok és a beruházások mellett idén két választás is munkát adott a hivatali apparátusnak, ami jelentős terhet jelentett.

Balástya polgármestere kiemelte: 13 településfejlesztési projektben érintettek, amelyek egy része már megkezdődött, túlnyomórészt azonban 2020-ban valósulnak majd meg. A sportcsarnok hőszigetelése és a sportpálya fejlesztése már befejeződött, több projekt azonban most is zajlik. Ilyen a termálprogram, amely közintézmények fűtését teszi lehetővé környezetbarát technológiával, illetve a piac, valamint az óvoda kerítésének építése.

– A jövő évi tervek között szerepel az ipari park infrastrukturális fejlesztése, közterületeink és parkjaink szépítése és intézményeink további modernizálása – sorolta Ujvári László. Utóbbiak közül kiemelte a művelődési ház és az orvosi rendelő korszerűsítését, amelynek előkészítése már el is kezdődött.

– Ezen beruházások jelentős része pályázati forrásból valósulhat meg. Jövőre pedig nagy hangsúlyt fektetünk a 2021 utáni uniós fejlesztési lehetőségekre, amelyeknek köszönhetően remélhetőleg a közösség eddigi gyarapításának ütemét megtarthatjuk – tette hozzá.

A beruházásokon kívül kiemelte: Balástyán fontos a harmonikus közélet. – Egy pályázatnak köszönhetően több mint 10 szakkör indult el. A sport, túrázás, barkácsolás, idegennyelv-tanulás vagy éppen közös főzés sok kis közösséget hozott létre, amelynek tagjai hasznosan tölthetik szabadidejüket, barátságokat kötnek, és még a rendezvényeinken is segítenek. Bízunk benne, hogy ezek jövőre is fennmaradnak és továbbra is biztosítják az aktív közéletet a településen – részletezte.