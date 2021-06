Besokalltak a szomszédok

Hatályos rendelet hiányában nem igazán tudnak mit kezdeni a hatóságok azzal a tápéi gazdával, aki kertvárosi portáján tucatnyinál is több lovat tart. Az állatlétszámot nem korlátozhatják, az ellenőrzések nyomán viszont nem javult a helyzet.

Áldatlan állapotok uralkodnak Tápén, a töltés tövében, a Sárgához és az Öreg Honvédhez vezető átjárónál. Az évek óta panaszkodó szomszéd szerint 14 – a gazda szerint 9 – különböző méretű és életkorú ló él a Börzsöny utca elején, állathoz méltatlan körülmények között, nagyon szűk helyen. Egy hónap híján 2 éve a közelben élők pa­nasza nyomán már foglalkoztunk az üggyel, s írtuk, hogy a kánikulában elviselhetetlen szagtól szenved a környék – azóta a helyzet inkább romlott.

A legutóbbi nagy esőben kétségbeesetten hívott az egyik közvetlen szomszéd telefonon, hogy ezt már nem bírják tovább, a lovak a szűk helyen a sárban taposnak, és folyik ki a gyanús lé az utcára. Ott tényleg nehéz élni, grillezni, ruhát teregetni pedig reménytelen.

Bírságolható

A terület önkormányzati képviselőjétől, Szécsényi Rózsa alpolgármestertől arról érdeklődtem, a jegyző, az önkormányzat in­díthat-e az ügyben hivatalos eljárást? Hány állatot lehet ott tartani, kérhetnek-e felülvizsgálatot lakossági panaszra a lótartási engedéllyel kapcsolatban? Van-e eszköz a kezükben, hogy kikényszerítsék a kisebb állományt? Két-három pónival a szomszéd szerint sem lenne gond, de ez több a soknál.

– Jelenleg sem központi, sem pedig helyi szabályozás nincs arra, hogy Szeged területén mi­­lyen állatot és milyen mennyiségben lehet tartani. Így arra sincs lehetőség, hogy a jegyző a hatáskörébe tartozó eljárás során korlátozza a tartott lovak számát – írta hivatalos válaszában a polgármesteri hivatal.

Birtokvédelmi eljárás

Megtudtuk, amennyiben panaszos bejelentés érkezik, a jegyző állatvédelmi hatósági jogkörében eljárva ellenőrzi, hogy az állatokat a jogszabályok szerint előírt feltételek között tartják-e. Amennyiben ez nem megfelelő, állatvédelmi bírsággal sújtható a gazda.

– Az állatok tartására vo­natkozó állategészségügyi, jár­­vány­ügyi előírások megsértése esetén a tartóval szemben a megyei kormányhivatal állat­egészségügyi osztálya rendelkezik hatáskörrel – írták.

Hozzátették, ha a tartás mind az állatvédelmi, mind az ál­­lategészségügyi szabályoknak megfelel, de zavarja a környéken lakókat a szag, akkor birtokvédelmi eljárás keretében lehet fellépni a gazdával szemben a jegyzőnél vagy a bí­­róságnál.

– Korábban is, most is minden lehetőséget kihasználunk, a közterület-felügyelők is kint voltak és újra ki fognak menni a csapadékvíz-elvezető árok állapotát ellenőrizni, eddig ter­­jed a hatáskörünk – hangsúlyozta a képviselő. Megtudtuk azt is, hogy a korábbi eljárás során már figyelmeztetett gazda ellen újabb ellenőrzés indult egy idei, májusi lakossági bejelentésre.

Nem kell engedélyezni

A Csongrád-Csanád-Megyei Kormányhivatal sajtószolgálata is példás gyorsasággal válaszolt kérdéseinkre.

– A kis létszámú, 30 darab alatti lótartást engedélyezni nem kell, így téves az az információ, hogy a hatóság engedélyezte a lovak tartását. Az illetékes jegyző megkeresésére több alkalommal szakvéleményt adott ki hatóságunk, amely az állatok tartására (állategészségügyi, takarmányozási, járványvédelmi, jelölési és dokumentálási követelmények megtartásával/meg nem feleléssel) vonatkozik – írták.

Hangsúlyozták, hogy a szakvélemények környezetterhelési, csapadékvíz-elvezetési, és védőtávolságokkal kapcsolatos kérdéseket nem érintenek.

Ők is megerősítették, nincs olyan hatályos rendelet, amely az állatok tartását a város övezeteiben szabályozná tartható fajok és létszámok tekintetében.

