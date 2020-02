Beszámolót tartott az iparkamara mórahalmi szervezete

A kis- és középvállalatok innovációs lehetőségeiről, a megyei iparkamara tavalyi munkájáról és Mórahalom fejlesztési terveiről is szó esett kedden a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Mórahalom Térségi Szervezetének beszámoló ülésén. Az eseményen bemutatják a KKV Start pályázati felhívás tervezetét is.

Beszámoló ülést tartott kedden Mórahalmon a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Mórahalom Térségi Szervezete. A rendezvény első felszólalója Nógrádi Zoltán polgármester volt, aki arról beszélt, hogy a városnak milyen feladatai vannak a gazdaságélénkítés terén. Kiemelte: a határmentiség várospolitikai tényező, és a vegyesvállalatok támogatása mellett fontos cél az is, hogy a déli területekről feláramló tőkének Mórahalom legyen az első letelepedési pontja. A település ingatlanfejlesztési koncepciójával kapcsolatosan megemlítette: 2050-re a jelenlegi 7 ezerről 15 ezerre szeretné növelni a város lakosságszámát.

A rendezvényen részt vett Sebők Katalin, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettese, aki a kis-és középvállaltok innovációs lehetőségeiről beszélt. Kiemelte, kutatás-fejlesztés innovációban és annak piaci hasznosításában van még hova fejlődnie Magyarországnak. Ezért alakultak a Területi Innovációs Platformok, amelynek egyik helyszíne Szeged, onnan kérhetnek segítséget a vállalkozások. Pályázati lehetőségek közül pedig kiemelte a KKV Start pályázatot, amely az innovációs kezdeti indulását segíti 10–20 millió forintos támogatással.

A programon részt vett Nemesi Pál, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is, aki miután bemutatta a kamara tavalyi tevékenységét, arról beszélt, hogy az innovációval és a digitalizációval már korábban is foglalkoztak a kamaránál, és ezeket kulcskérdésnek tekintik a jövőben is.