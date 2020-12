Beszélő plüssök, robotok és legó a legvágyottabb ajándékok között

Becslések szerint több mint 25 milliárd forintos forgalom bonyolódik év végén a játékpiacon. Megnéztük, melyek az idei karácsony slágertermékei. Meglepő módon a legmodernebb játékok mellett évtizedes klasszikusok is helyet kaptak a toplistán.

A karácsony a gyerekek számára különösen kedves ün­­nep: ilyenkor legnagyobb vá­­­gyaikat is megírják a Jézus­ká­nak, és remélik, hogy azt meg is találják a fa alatt. Természetesen kicsik esetében ez elsősorban játék. Nagy a forgalom tehát ilyenkor az ilyen típusú üzletekben, a magyar játékpiac csaknem fele az év végi időszakban realizálódik, ami becslések szerint idén 25-27 milliárd forintos forgalmat jelenthet. De mik most a legnagyobb slágerek? Erről ér­­deklődtünk az egyik nagy bolthálózatnál.

Gyerekeink is azzal játszanak, amivel mi

Talán meglepő, de a legkeresettebb termékek az örök klasszikusok.

A Regio Játék PR-ügynökségétől megtudtuk: a legó mellett – amely minden évben kiemelkedően fogy ebben az időszakban – a Gazdálkodj okosan társasjátékot és a diavetítőt viszik legjobban. Ha belegondolunk, 30 éve ugyanezekért voltak megveszve azok, akik most saját gyermeküknek vásárolják. Csakhogy most jó­­val mélyebben kell ezért a zsebünkbe nyúlnunk: a falra vetített meséhez a berendezést 23 ezer forintért, a hozzá való filmeket pedig darabonként 1500 forintért lehet beszerezni. Egy komolyabb legókészlet pedig ma már több tízezer forintba is kerülhet.

Mindegy, csak beszéljen és mozogjon

Persze azért a modern kor játékai között is vannak slágertermékek: ilyen most például a Baby born baba és a vloggerek világát bemutató Go Master YouTubers társasjátékok. És persze minden népszerű, ami interaktív:

a kisebbek a beszélő, éneklő plüssöket szeretik, a nagyobbak pedig a robotokat.

Társasjátékokból is rengeteg fogy, de az egyik szegedi üzletben elárulták: bármilyen meglepő, de labdából sem tudnak eleget rendelni.

Egyre többen online vásárolnak

A tapasztalatok azt mutatják, hogy karácsonykor több és magasabb értékű játékot vásárolnak a szülők. Egy gyermek általában 2-3 játékot kap.

A Regio Játék 1500 fős mintán végzett friss kutatása alapján

idén a szülők 40 százaléka 5-10 ezer forint között, 50 százaléka 10 ezer forint felett költ egy gyermek karácsonyi ajándékára.

Érdekesség, hogy a szülők 22 százaléka már októberben beszerezte gyermeke meglepetésjátékát, decemberre pedig alig 15 százaléknyian hagyják a vásárlást. Az online rendelés egyre nagyobb teret hódít: ezek száma a tavalyi év hasonló időszakához képest duplájára nőtt idén. Ennek oka, hogy ilyen módon könnyen összehasonlíthatók az árak, egyszerűbb a vásárlási folyamat, és a vírushelyzet mi­­att biztonságosabb is így beszerezni az ajándékokat.