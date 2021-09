Bevándorlás – Egyre nagyobb a félelem a vajdasági magyar falvakban

A helyiek azt mondják, hogy nem bírnak ki még egy telet. Félnek, mert az üresen maradt házakat elfoglaló illegális bevándorlók amit tudtak, már eltüzeltek, nem tudni, most mivel fűtenek majd. Közben a majdányiak Angela Merkelt hibáztatják a helyzetért, és azt is elmondták, hogy egy Soros-szervezet oszt pénzt hetente a migránsoknak. Majdányban a száz helybeli mellett jelenleg nagyjából ezer migráns tartózkodik, akik közül sokan naponta próbálnak Magyarországra szökni. A helyzet pedig még ennél is rosszabb lehet az Afganisztánban történtek miatt.

Ezt ne hagyja ki! Kocsis: a magyarok nem aljadékok, ahogy azt Gyurcsány állítja (videó) Csendes út vezet a kübekházi határátkelőtől a vajdasági Majdány felé. A pár percig tartó autózás közben senkivel sem találkoztunk, de a magyarok lakta település határában már felbukkantak az első migránscsoportok, a faluba érve pedig szinte csak velük találkoztunk. A település üresen maradt há­­zait migránsok foglalták el. Így van ez abban az épületben is, amelyik a falu szélén áll, nem messze a postától. Ebben a házban 18 fia­­tal férfi él összezsúfolva, elképesztő körülmények kö­­zött. A házban ami mozdítható volt, azt eltüzelték, az épületet teljesen lelakták, az udvaron pedig halmokban áll a szemét. Azt mondták, hogy Szíriából érkeztek, és amint lehet, megpróbálnak Magyarországon ke­­resztül Nyugat-Európába jutni. Ennek azonban van egy komoly akadálya: a magyar határvédelem és a kerítés, ami ellen korábban az Európai Unió is folyamatosan tiltakozott. Az egyik férfi arról beszélt, hogy már tízszer próbált át­szökni Magyarországra, de egyszer sem sikerült neki. Próbálkozott Románia és Szerbia felől is, de mindig ugyanoda került vissza, a majdányi ház­ba, amit korábban társaival elfoglaltak, és gyakorlatilag a földdel tettek egyenlővé. Az épülettől nem messze, a posta előtt éppen egy asszony sepregetett, akit különösebben faggatni sem kellett, dőlt belőle a szó, amikor a migránsokról kérdeztük. Koszban élnek – A fertőzésveszélytől tartunk leginkább. A migránsok a földön alszanak, odapiszkítanak, és azt sem el­lenőrzi senki, hogy elkapták-e a koronavírust – mondta Cene Mónika.

Az asszony azt is elárulta, hogy nemcsak koszban élnek a házaikat elfoglalók, hanem lopnak is. Az ő kertjéből rendszeresen leszedték a paradicsomot, a paprikát és a gyümölcsöket.

Hogy miért, azt senki sem érti, mert azt látják, hogy van pénzük. Szinte mindegyiküknél a legmodernebb mobiltelefon van, és a helyi kisbolt gyakorlatilag az övék. Ott már a dinár fizetőeszközként nem létezik, csak eurót használnak, kivéve a néhány helybelit. Van pénzük Hogy honnan van pénzük, ar­­ról pedig már egy másik asszony beszélt, akinek a közvetlen szomszédjában is migránsok laknak. Ő az állítja, hogy Soros György pénzeli az illegális bevándorlókat. Hogy ez menyire igaz, azt mindenki döntse el maga. Az azonban biztos, hogy a településen hetente többször is megjelenik egy autó az ENSZ menekültügyi szervezetétől, és abból – a helyiek szerint – pénzt osztanak a migránsoknak, és jogi tanácsokkal is el­látják őket. A már említett kisbolt környékén is tragikus a helyzet. Ez az egyetlen üzlet a településen, és egymásnak adják a kilincset a szírek, a szomáliaiak, és most már sok afgán is, akik az USA kivonulása óta egyre többen indulnak Európa felé. Megy a bolt Amikor ott voltunk, az üzlet előtt legalább tizenöten várakoztak, egy körülbelül 30 em­berből álló szomáliai csoport pedig éppen akkor indult el a falu határa, azaz Magyarország felé. A bolt előtt rendszeresen bukkannak fel taxisok is, akik komoly pénzekért fuvarozzák a migránsokat a határhoz.

Egy faluval arrébb, Törökkanizsán találkoztunk egy ugyancsak Majdányban élő asszonnyal, aki azt kérte, hogy a nevét ne írjuk le. Ő évekig politikus volt a környéken, így alaposan belelát a 2015 óta tartó káoszba. Szerinte a helyzetért Angela Merkel a felelős, azzal, hogy gyakorlatilag meghívta a migránsokat. Azóta tart a fejetlenség és nő a félelem a határ mentén. Az asszony többször is nyomdafestéket nem tűrő jelzőket használt Angela Merkelre, miközben panaszait sorolta. Fogy a türelem – Pattanásig felszült idegekkel telnek a napjaink. Ha a türelemről szobrot lehetne emelni, az egy majdányit ábrázolna, de a türelem kezd fogyni. A templomba és a kápolnába is betörtek már többször, nem bírjuk már, még egy telet nem tudom, hogy fogunk kibírni – mondta.

Ez az asszony a törökkanizsai kávézó teraszán sírta el magát kétségbeesésében, majd hazament az édesanyjához Majdányba, és várta a következő reggelt.