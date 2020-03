Bezárnak az éttermek, és az ügyfélszolgálati irodák is

Sorra jelentik be a szegedi éttermek, hogy átállnak a házhozszállításira, a délután három órai kötelező bezárás miatt. A közüzemi cégek ügyfélszolgálatai is leállnak, és már ott is bezárják az óvodákat, ahol ezt csak későbbre tervezték. Többen próbálnak segíteni a járványhelyzetben. Köztük a megyei önkormányzat is.

Levelet írt a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke a települések polgármestereinek, amiben azt írja, hogy a megye rajtuk keresztül segít azoknak a diákoknak, akiknek gondot okoz a tantermen kívüli oktatás. Gémes László arra kérte a polgármestereket, hogy jelezzék, ha helyben nem kezelhető, technikai probléma merülne fel, ami megnehezíti a hozzáférést a tananyaghoz. Ezzel párhuzamosan a Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatalában elrendelték az ügyeleti munkarendet. Minden online lesz Szegeden pedig a közgyűlés bizottságai fognak mostantól kizárólag online dolgozni. Vagyis nem lesznek klasszikus bizottsági ülések, a képviselők elektronikus kérdezhetnek és elektronikusan szavazhatnak majd. Ebben a hónapban nem lesz közgyűlés, de ha még áprilisban is veszélyhelyzet lesz az országban, akkor azt is elektronikusan tartják. Botka László zárolta az idősügyi, a kulturális, a sport és idegenforgalmi alap pénzét. Ugyanígy jár el a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara is. Azt írták közleményükben, hogy az ügyfélszolgálati irodákat bezárták. Kamarai ügyintézésre telefonon, vagy elektronikus úton lesz lehetőség. Mindez a szegedi iroda mellett a hódmezővásárhelyi, makói, szentesi és csongrádi irodára is vonatkozik. Ezeken kívül elhalasztják a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, és az Enterprise Europe Network Szeged rendezvényeit, és a békéltető testület sem tart üléseket. A kamarai hozzájárulás idei befizetési határideje 2020. március 31.. Ennek befizetése csak banki átutalással lehetséges. Nem zárják el a vizet A Szegedi Vízmű Zrt. azt jelentette be hétfőn, hogy amíg tart a veszélyhelyzet nem rendelnek el vízkorlátozást, és senkinél nem zárják el a vizet. Ez azokra is vonatkozik, akiknek 60 napnál régebb óta van tartozása. A vírus további terjedésének megakadályozása érdekében pedig bezárták az ügyfélszolgálati irodát. Bezárt a Szegedi Dóm Látogatóközpontja is, egyelőre nem tudni meddig. Az Országos Állatvédelmi Alapítvány pedig szünetelteti KontaktPont irodájának nyitva tartását Szegeden, és a rendezvényeik is elmaradnak. Ők hangsúlyozták, hogy a koronavírust senki nem kapja el kutyáktól, macskáktól, más kisállatoktól. Átszervezik az egészségügyet A helyi egészségügyi ellátás átszervezését kéri a szolgáltatóktól az Orvosi Kamara javaslatára az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Ennek a célja, hogy a közvetlen betegellátásban lehetőleg csak hatvanöt év év alatti orvosok dolgozzanak egy ideig. Hódmezővásárhelyen így az alapellátó gyermekorvosok közül Kozma János, Sebők Mária, Dezső Ilona, Ágoston Katalin, Berényi Károly nem vehetnek részt a közvetlen betegellátásban. Ők és asszisztenseik telefonon teljesítenek szolgálatot a szülők által ismert elérhetőségeken, a szokásos rendelési idejükben. Mostantól a tizennégy év alatti korosztálynak is rendelhető E-recepten gyógyszertári készítmény. A halaszthatatlan orvosi vizsgálatokat a városban dolgozó többi házi gyermekorvos látja el akik, megfelelő védőruházatban, saját rendelési idejükben és saját rendelőjükben dolgoznak: Czimmer Julianna, Szabó Éva, Prikidánovics Anita és Pusztai Henrietta. A kórház gyermekosztálya pedig továbbra is csak beutalóval kereshető fel. A vásárhelyi művészeti iskola növendékei pedig már megkezdték a távoktatást. A hétvégén minden pedagógust kiértesítettek, hogy ne menjenek be az iskolába. A szülőknek és a diákoknak is üzentek a különböző fórumokon, hogy dolgoznak a megoldáson, hogy hogyan lehet a művészeti oktatást digitálisan megoldani – mondta Vágó János, a hódmezővásárhelyi Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója. Hozzátette, kollégáik zömében otthonról tanítanak majd. Vált a zeneiskola is – Sokféle lehetőségünk van. Több tanárunk próbálkozott már a digitális oktatással korábban is. Gyűjtjük az információkat, a tapasztalatokat. Megoldás lehet például a skype. Nem reménytelen a helyzet. Hangszeroktatásnál előfordul, hogy a gyerekeket fizikailag is segíteni kell, hogy mi a helyes fogás, most ez nem lesz, majd többet magyarázunk. Lehet, hogy lassabban haladunk, de megyünk előre. A többi szakon is megoldjuk az oktatást – tette hozzá. Közben hétfőn már sikerült megtartaniuk az első digitális tanórát. Nagy Attila, Üllés polgármestere azt jelentette be, hogy a Csigabiga óvodában és bölcsődében hétfőtől már nem fogadják a gyerekeket. Az intézmény a következő napokban csak azokat a gyermekeket fogadja, akik felügyelete máshogy nem megoldható. Ezen kívül korlátozzák a Déryné Művelődési Ház és Könyvtár látogatását, a rendezvények tartása tilos. Üresek az utcák Putnik Lázár, Újszentiván polgármestere azt javasolja, hogy vagy az Operatív Törzs rendeljen el minden külföldről hazatérővel szemben kötelező karantént – a lappangási idő miatt – vagy a helyi polgármestereknek legyen arra lehetőségük. Ő maga arra kéri az Újszentivánra hazatérőket, hogy vállaljanak önkéntes karantént. Közben a megyében az utcák kiürültek, Szegeden és Vásárhelyen a nagyobb bevásárlóközpontokban is kevesebben voltak a megszokottnál. A szegedi éttermek pedig sorra jelentik be, hogy átállnak a házhozszállításira, a délután három órai kötelező bezárás miatt.