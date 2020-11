Bezárt az egyik óvoda Szegeden a vírus miatt

Öten vannak hatósági házi karanténban jelenleg Maroslelén, ahol a járvány első hullámában nem volt megbetegedés. Szegeden több óvodai csoportban is felbukkant a járvány, egy intézményt be is kellett zárni. És még mindig kevesen adnak vért a megyében.

Harmincöt szegedi óvodai csoportot érintett eddig a korona­vírus-fertőzés Szegeden. A Szegedma írta meg, hogy a vírus miatt be kellett zárni a Gyík utcai Felsővárosi Óvodát. Bartáné Tóth Mária Magdolna, a Szegedi Óvodák Igazgatóságának vezetője elmondta, hogy ebben az intézményben több dolgozó tesztje is pozitív lett, a bezárást az Emberi Erőforrások Minisztériuma rendelte el. A városban 181 óvodai csoport működik, 35 esetében volt szükség korábban korlátozásokra, de azok csak egy-egy csoportot érintettek. A dolgozók és a gyerekek minden esetében csak a teljes fertőtlenítés után térhetnek vissza a csoportokba. Maroslele sem úszta meg A koronavírus-járvány tavaszi első hullámában egyetlenegy maroslelei sem fertőződött meg, most viszont többen is, illetve öten vannak hatósági házi ka­­ranténban. Drimba Tibor polgármester a Rádió 7-nek el­mondta: ezért most nagyobb összefogásra, az egészségügyi előírások fokozott betartására van szükség. Hozzátette, szerencsére azok, akik megfertőződtek, már mindannyian jobban vannak. Az önkormányzat folyamatosan fertőtleníti a te­lepülés intézményeit, valamint azokat a közterületeket, ahol sokan fordulnak meg, így a játszóteret, a buszmegállókat, valamint a posta és a boltok előtti részeket. Csak egyesével lehet A maroslelei községházára csak egyesével léphetnek be az ügyfelek. Oda költöztették át a falugazdászt is, akit szintén csak egyesével kereshetnek fel a gazdák. A községi könyvtárt ugyan bezárták, de a kölcsönzés folyamatos, ezt egy úgynevezett ügyfélablakon keresztül oldják meg az intézmény munkatársai. Kevés a véradó Továbbra is kevesen adnak vért Csongrád-Csanád megyében a koronavírus második hullá­­ma alatt. Sasvári Krisztina, a Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei szervezetének igazgatója szerint a múlt héten 34 százalékkal esett vissza a véradószám. Kiemelte, ha egy munkahelyen legalább 25 dolgozó jelzi véradási szándékát, házhoz megy a véradás. A vásárhelyi Bessenyei Ferenc Művelődési Központban érintésmentes karácsonyi programokat szerveznek. Elektronikus le­vélben várják a fotókat többek között a saját készítésű karácsonyi mintás maszkokról. Közben Csongrád-Csanád me­­gyében egy nap alatt 189 új fertőzöttet regisztráltak, így már 6636 emberről tudni, hogy biztosan elkapta a vírust.