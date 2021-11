Biciklis pihenőparkot kapott Újszentiván

A kerékpárút-építés negyedik ütemében a település legújabb lakóparkjában kialakítottak egy kerékpáros pihenő- és szabadidőközpontot.

A területen a gyermekek és szüleik örömére létrehoztak egy KRESZ ügyességi- és akadálypályát, valamint egy dísztavat is építettek teljes növény- és öntözőrendszerrel. A Tiszaszigetet és Újszentivánt összekötő kerékpárút közvetlen közelében található a pihenőhely. A projekt 2018-ban indult, 2020-ban fejeződtek be a munkálatok, és idén augusztusban megnyitott a centrum. Kondipark, büfé, játszótér is található itt, így a helyi lakosok is kikapcsolódhatnak a turisták mellett.

– Az újonnan kialakított kondipark 2021-ben épült kizárólag önkormányzati önerőből, több mint 12 millió forintból. Mellette található a pihenőpark épülete, amely tartalmaz egy lapos tetős felső teraszt. Az épület lenti részén található egy önkormányzati fenntartású büfé, illetve a főépületben van egy iroda, melyhez tusoló is tartozik. Szeretnénk még egy pelenkázót is létrehozni, továbbá a tervek között szerepel, hogy kisebb kerékpáros javításokra egy üzemegységet is kialakítunk – mondta Kovács Gábor, a település projektmenedzsere.

A Mélypont emlékhelyhez vezető útvonalon a kerékpárral közlekedő turisták is megpihenhetnek, valamint a családok számára is kiváló kikapcsolódást jelent az új pihenő- és szabadidőpark.