Bivalyok alakítják a sándorfalvi ökoturisztikai centrumot

Év végére új turisztikai látványossággal bővül Sándorfalva. A Nádastó Szabadidőpark mellett bivalyrezervátumot hoznak létre, az állatoknak köszönhetően pedig valószínűleg színes madárvilág is megtelepszik majd a láp helyén kialakuló vízfelületen.

A szerbiai Törökbecsével nyert közösen egy pályázaton a sándorfalvi önkormányzat 160 millió forintot védett természeti értékeik és kulturális örökségeik bemutatására. A kivitelezési szerződést a héten alá is írták, így hamarosan megkezdődhetnek a munkálatok a Nádastó Szabadidőpark melletti területen, ahol egy ökoturisztikai centrumot alakítanak ki.

– Az önkormányzat megvásárolja ezt a mintegy 20 hektáros, védett szikes tavat, ahová aztán vízibivalyokat engedünk be. Ezek az állatok végzik majd el a terület rehabilitációját. Az­­zal, hogy letapossák, illetve lelegelik a nádat, azt reméljük, hogy a lápos területre visszatér a víz, és egy olyan új élőhely jön létre, amely a parti futómadaraknak is ideális lesz – mondta el Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester. A területrendező jószágokat a tervek szerint egy helyi tenyésztő állományából hozzák majd át ide, ezek eddig a Szegedről Sándorfalvára vezető út mentén, a Fehér-tói kanyaroknál voltak láthatók. A jövőben azonban akár kézközelből is meg lehet majd őket figyelni.

– Épül egy olyan betekintő, ahol csupán egy üvegfal választja majd el a látogatókat az állatoktól – mesélte a polgármester. De lesz egy kilátó is, illetve a nádasban közel 1 kilométer hosszú ösvény vezet majd a víz fölé épített pallósoron. A turisztikai látványosságnak szánt centrumot a sándorfalvi származású Molnár Szabolcs tervezte mérnöki irodájának munkatársaival.

A Nádastó Szabadidőpark bővítésétől azt remélik, hogy a terület állatvilága jelentősen bővül, amely a természetszerető embereken kívül akár a természetfotósokat is ide vonzhatja majd. A beruházásnak december 31-ig kell elkészülnie, tavasztól tehát érdemes lesz odafigyelni, hogyan né­­pesül be a terület. Ráadásul a sándorfalvi ökoturisztikai centrum 5 évig biztosan ingyenesen lesz látogatható, így akár családi kirándulások helyszínének is ideális választásnak bizonyulhat.