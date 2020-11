Bizakodóak a vendéglátósok – a házhoz szállítás az egyetlen remény

Újabb csapást mért a koronavírus a vendéglátásra, szerda óta ismét zárva kell tartaniuk. A fél évvel korábbihoz képest most jóval többen próbálkoznak a házhoz szállítással, ez ugyanis az egyetlen reményük az életben maradásra.

Megszűnt a helyben fogyasztás a vendéglátóhelyeken: éttermekből, cukrászdákból, gyors­éttermekből is csak elvitelre vagy házhoz szállítással lehet ételt kérni. A tavaszi záráshoz képest most jóval többen maradtak nyitva, olyanok is próbálkoznak a futárszolgáltatással, akik eddig soha.

– Tavasszal egyáltalán nem ment a házhoz szállítás, hiába próbálkoztunk vele. Egyelőre most sem indult még be, de bi­­zakodóak vagyunk – mondta el lapunknak Dietrich Gyula, a John Bull Pub és az Oldies társtulajdonosa. Kiszállításuk korábban is volt, ez azonban a bevételünknek nagyjából 10 százalékát tette ki.

– A gond az, hogy most is ennyien rendelnek. De bízunk benne, hogy az emberek nem akarnak egész hónapban hamburgert és pizzát enni, és 5–10 nap múlva elkezd felfutni az üzlet. Egyelőre a teljes személyzet dolgozik, de ha nem növekszik a rendelésszám, bármennyire is nem szeretnénk, be kell zárni – fogalmazott.

A Delimo cukrászdában már tavasszal is volt házhoz szállítás, most a „nagytestvér” Reök cukrászda is így üzemel.

– Tavasszal annak dacára, hogy nagyon újszerű, egyben szokatlan dolog süteményt és tortát házhoz vinni, működött a történet. És most is sűrű napjaink vannak – mesélte Mannah Reda tulajdonos, aki hisz is ebben. – Ami kényelmes és biztonságos a vásárlóinknak, egyben biztos megélhetés a több mint száz alkalmazottamnak. Egyszerűbb és sajnos gazdaságilag is reálisabb lett volna bezárni, de mi küzdünk a dolgozóinkért – mondta.

Az A2 Gastro Cafe soha nem próbálkozott még házhoz szállítással, most azonban ők is belevágtak. – Tavasszal bezártunk, a szigorítás kedd esti bejelentése után viszont úgy döntöttük, most megpróbálunk talpon maradni – mondta Talmácsi Ádám üzletvezető, társtulajdonos.

– Nagyjából 30 tételes, szű­­kített étlapot hoztunk lét­re, vendégeink így a kedvenc bundás kenyerüket vagy ép­­pen eggs benedict-jüket az otthonukba is kérhetik. Bízunk törzs­vendégeinkben, hogy ezek hiányoznak majd nekik, így azt tervezzük, hogy a következő 30 napban teljes alkalmazotti létszámmal működünk majd. Az első két nap meglehetősen csendesre sikerült, de úgy tekintjük, hogy ezek csak a tapasztalás napjai – magyarázta.