Az óvodára készülve együtt rajzolnak, énekelnek és játszanak az apróságok

A Biztos Kezdet Gyerekházakból több van a megyében. Két kisteleki járásbelit, a baksit és a kistelekit kerestük meg, beszéljenek az eddigi tapasztalataikról.

– Bárki bekopoghat hozzánk, mindenkit szívesen látunk – mondta Rekeszkiné Barna Mariann, a kisteleki Kipp-Kopp Biztos Kezdet Gyerekház vezetője. A kisvárosban 2009. október 5-én indult a Biztos kezdet projekt, az intézmény 2010 január közepétől fogadja a gyerekeket és szüleiket, 3 éves korig terjed a célcsoport.

Középpontba a szocializációt helyezik, a szülők és a gyerekek az óvodára készülve közös foglalkozásokon vesznek részt, együtt rajzolnak, énekelnek, játszanak, de van külön program a kicsiknek és a felnőtteknek is, utóbbiaknak kézműveskedés és főzőklub, ahol például megtanulhatnak a gyermekük számára finom, hasznos és tápláló ételeket készíteni.

– Nagyon jó, hogy az apróságok a bölcsődéhez hasonló, attól mégis eltérő, tulajdonképpen családias körülmények között találkozhatnak, a szülők kicserélhetik tapasztalataikat, például arról, miként kezelték a hisztiket, vagy amikor nőtt a foga és az fájt – sorolta a vezető. Hozzátette: nemcsak a hátrányos helyzetűekkel foglalkoznak – bár a projektet alapvetően számukra találták ki –, mindenkinek segítenek, aki betér hozzájuk. Kisteleken a nyári időszakban napi átlagban 10-15 család járt náluk, előtte és utána 8-10 az átlag, míg összesen mintegy 60 família vette már eddig igénybe szolgáltatásaikat. Bakson, a Kuckó Biztos Kezdet Gyerekházba rendszeresen nagyjából 10 gyerek és szülő jár, azokat tekintik rendszeres résztvevőknek, akik a foglalkozási napok legalább 35 százalékán elmennek hozzájuk, míg azoknak a családoknak a száma, akik legalább egyszer megjelentek 20-30-ra tehető – sorolta az adatokat Balogh Gábor szakmai vezető.

Az intézmény 2018. augusztus 31-én nyitotta meg kapuit, míg a kívül-belül teljesen felújított épületet idén július 17-én adták át.

– A tapasztalatok szerint a „házas” gyerekek könnyebben veszik az óvodai és az iskolai akadályokat, egyszerűbb számukra a beilleszkedés, beszokás – közölte.

Balogh Gábor azt is elárulta: bár munkaidőben is megtalálják őt és munkatársait a családok, a szülők, de az is előfordul, hogy az utcán vagy a boltban vásárlás közben állítják meg őket és kérnek tőlük tanácsot.