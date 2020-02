Bodrogi Gyuláé idén a Páger-díjat

Bodrogi Gyula, a Nemzet Színésze, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, rendező, színházigazgató, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának, a József Attila Színház és a Vidám Színpad örökös tagja vehette át idén Farkas Éva Erzsébet makói polgármestertől a Páger-gyűrűt a Hagymaházban.

A Páger-díj, mint korábban megírtuk, civil kezdeményezésre alapított kitüntetés, mely a makói születésű színészóriás nevét viseli. Az odaítélésről minden évben egy színházszakmai kuratórium döntése alapján határoz a város képviselő-testülete. A mostani díjazott, Bodrogi Gyula – mint a makói polgármester, Farkas Éva Erzsébet elmondta – olyan művész, aki nem a pályát választotta, hanem a pálya választotta őt. 9 éves kora óta szerepel, és azt mondja: mindegyik szerepbe bele kell halni. Képes létrehozni a sosemvoltot, közben szenvedélyes vadászként és szakácsként is ismeri a közönség. Gerzanits Nikoletta, az est műsorvezetője azt is elmondta róla, hogy 7 évtizede szolgálja a közönséget; a legkiválóbb komikus, de drámai alakításai is emlékezetesek, fantasztikus orgánuma pedig összetéveszthetetlen. A kuratórium szerint az elismerést pályája gazdagságával érdemelte ki.

A díjat egy aranygyűrű jelképezi, Páger legendás fekete pecsétgyűrűjének mása. Ezt a család hozzájárulásával készítteti el minden évben a makói önkormányzat. Ezt adta át a Hagymaház színpadán vasárnap délután Farkas Éva Erzsébet polgármester Bodrogi Gyulának. A kitüntetett szemmel láthatóan meghatódott, a szemét könny futotta el. – 86 éves vagyok, három színházban játszom 6 szerepet, minden este színpadon állok. Nagyon sok díjat kaptam, s most a Páger-gyűrű is az enyém. Ezek után nem csoda, hogy szeretek élni – mondta. Az ékszert alighanem viselni fogja, ugyanis mindkét kezének gyűrűsujjára felpróbálta.

Bodrogi Gyula ismerte Páger Antalt, játszott is vele együtt. A közönséget, felidézve a Villa Negra emlékezetes dalát, megénekeltette, és azt is elmesélte, hogy egyszer Szlovákiában, amikor beszélgetett valakivel, odaszaladt hozzá egy kislány, és azt mondta: Te vagy Süsü! – A legfontosabb a színész és a közönség. Mindenre, mindenkire lehet mondani, hogy fontos, de kettejük nélkül nincs színház – osztotta meg hitvallását.