Bokros, ahol évtizedeket vártak a templomra

Az első összedőlt, a másodikat nem engedték megépíteni, a harmadikat a helyiek maguk építették fel. A falu közepén álló Szent László-templom a bokrosiak összetartásának is a példája.

A bokrosi hívek mindig is vágytak a saját templomra, 1895-ben fel is emeltek egy vályogfalú, fatornyú kis kápolnát, amit Jézus Szíve tiszteletére szenteltek fel. 1941-ben a kápolna egyik oldalfala a belvíz miatt megsüllyedt, majd egy áprilisi nagy viharban a templom összedőlt.

Új templomot 1949-ben kérvényeztek, de a háromhajós, kétszázhatvan főre tervezett épület kivitelezését nem engedélyezték. – Arra hivatkoztak, túl nagy lenne a templom. Ekkoriban a nagy tanyavilággal együtt 3735-en laktak itt, a Tisza-parti, a gyójai és a központi, bokrosi iskolákban tartott misékre jártak. Emlékszem, még az iskola udvara is teli volt hívekkel, öt-hatszáz főre becsülték a misére járó hívőket. Inkább az lehetett a valós indok, hogy az az időszak nem kedvezett a templomépítésnek – emlékezett vissza Buzder Lajosné, tősgyökeres bokrosi lokálpatrióta.

Egyébként a fel nem épült templomhoz már az építőanyagot is összehordták, hat vagon terméskő, száz mázsa mész, és harmincezer – más források szerint ötvenezer – tégla várta a munkásokat. Ezeket később hivatalosan eladták, de valószínűbb, hogy ebből épültek a falu első házai.

Az új templom építését az 1991-ben megalakult Bokrosi Baráti Kör kezdeményezte. Élénk szervezőmunkába kezdtek, járdát raktak le, fát termeltek ki. A fa árának egy részét a Bokrosi Templomért Alapítványnak adták, majd, miután a falugyűlés is úgy döntött, kell a templom, pályázatot írtak ki, ahol Tulok István tervét fogadták el.

– Elindult a gyűjtés, rengetegen összefogtak, de az is megszámlálhatatlan, aki a két keze munkáját adta. Ebben is megmutatkozott a dolgos bokrosi emberek összetartása – emelte ki Buzder Lajosné. Végül több mint tízmillió forint gyűlt össze. Az új templom alapkövét a régi kápolna helyén tették le 1993 novemberében, az épület kivitelezése végül 2001-ben fejeződött be, különlegessége a templom védőszentjének, Szent Lászlónak fából faragott szobra, Simmer Sándor fafaragó alkotása és az egyedi Keresztút, amely ezen a vidéken gyakran használt fűzfavesszőből és kukoricacsuhéból készült.