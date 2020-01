Bölcsesség költözött az iskolához

Mintegy húsz erdei fü­lesbagoly vert ugyanis tanyát a településen, a Pallavicini Sándor Általános Iskola előtti fát választották pihenőhelyüknek.

Amióta Pallasz Athéné szent állata lett, azóta a bölcsesség szimbólumának tartjuk a baglyot. Ha viszont esetleg valaki mesének tartaná a görög mitológiát, az most Sándorfalván megbizonyosodhat arról, hogy valóban van összefüggés a tudás és az éjszakai madár kö­­zött. Mintegy húsz erdei fü­lesbagoly vert ugyanis tanyát a településen, és hogy, hogy nem, éppen a Pallavicini Sándor Általános Iskola előtti fát választották pihenőhelyüknek. És aki mindezek után is azt gondolná, hogy csak merő véletlenről van szó, annak azt is eláruljuk, hogy pont azokon az ágakon szunyókálnak napközben, amelyekre a 2. b osztály ablakai néznek. És hogy ez miért fontos? Nos, azért, mert ők éppen a baglyot választották jelüknek, fel is festettek egyet osztálytermük falára.

Mivel a baglyok éjszakai állatok, amíg a gyerekek iskolában vannak, nem jelentenek túl szó­­rakoztató szomszédságot, hi­­szen rendszerint alszanak. Ez azonban nem akadályozza meg a kicsiket abban, hogy lelkesen figyeljék őket. Elég csak kinézniük az ablakon, és a bölcsesség megtestesítőit láthatják teljes életnagyságban, amelyek nem mellesleg az év madarai. Reméljük, a félévzárás előtt ez ki­­fejezetten jót jelent a második béseknek, és ablakszomszédjaik meghozták számukra a tudást az utolsó dolgozatokhoz.