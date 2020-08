Borfürdőzhetnek a vásárhelyiek a hosszú hétvégén

A koronavírus-járvány miatt idén nem lesz borfesztivál Hódmezővásárhelyen, helyette az „Augusztusi kavalkád és borfürdő” című rendezvénysorozatra várják az érdeklődőket a fürdőbe, egy elkülönített helyszínre. Erről Márki-Zay Péter polgármester beszélt a tegnapi sajtótájékoztatón.

A „borfürdőbe” a strand irányából és a parkoló felől is be lehet majd menni. A részvétel az elkerített területen ingyenes lesz, de egyszerre, az árusokat is beleértve, 500 főnél többen nem tartózkodhatnak. A létszámot szigorúan ellenőrzik. Lehetőség lesz borkóstolásra és gasztroudvar is várja az érdeklődőket, ahol többek között cigány ételeket is kínálnak. Mind a négy napon 15 órától bortéri zene, 16-kor borászokkal való beszélgetés, 17 órától pedig gyermekműsorok várják az odalátogatókat.

A március 15-re tervezett, de az ismert okok miatt elmaradt ünnepség helyett most, augusztus 20-án 12.30-kor adják át a városi kitüntetéseket.

Augusztus 21-én 16 és 18 óra között Somogyi-dombon a vásárhelyi sportegyesületek tartanak bemutatót, ott nem lesz létszámkorlát. Ugyanazon a napon 17 és 19 óra között a piacon pedig néptánc bemutatókra és ingyenes lebbencs leves kóstolóra várják a vásárhelyieket.