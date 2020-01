Bőröndben dobták ki a még vak kiskutyákat Makón

A történtek miatt feljelentést tett a makói rendőrkapitányságon a Makói Állatvédő és Természetvédő Egyesület. A civil szervezet vezetője, Igaz Árpádné lapunknak azt mondta, úgy tudja, a nyomozás folyik, most a környékbeli térfigyelő kamerák felvételeit nézik át. Keresik azt is, aki az állatokat a gondjaiba vette. – Megdöbbentő, egyben felháborító, hogy valaki így bánik néhány szerencsétlen kutyakölyökkel.

Bőröndben rakott ki, hagyott sorsára valaki Makó belvárosában, a Csipkesor háta mögött 5 kiskutyát, melyeknek még a szeme sem nyílt ki – az állatok közül az egyik elpusztult. A helyi állatvédő egyesület feljelentést tett, a tettes akár két évi szabadságvesztést is kaphat.