Bőséges a húsvéti kínálat a Mars téren – Galéria

Óriási áru- és autóbőség jellemezte a szerda reggeli Mars téri piacot, látszott a hatása az ingyenessé tett parkolásnak. Sonkából 3 ezer forint körül már nagyon szépet kapni és a tojásárak sem szabadultak el.

– Nincs egyetlen szabad hely sem, pedig ingyen megállhatnának közterületen is, de akkor 50 métert gyalogolniuk kellene – mondta a Mars téri piac parkolójának sorompójánál a beengedésért felelős férfi. Mindenütt autó, a nagy csarnokkal szembeni, kerítésen kívüli parkolóban éppen úgy, mint a Cserzy Mihály utcában. Egy kollégám éppen beleszaladt a váltásba, amikor a 65 év felettiek már megérkeztek az autóval, a fiatalabbak meg még nem mentek el, úgy foglalta össze: agyrém.

Pörgött a piac rendesen, óriási a húsvéti, viszont kevésbé ünnepi a kínálat. A derekegyházi vágóhíd mintaboltjában a legdrágább szívsonka 3500 forint kilónként, a „normál”, szinte láthatatlan zsírréteggel 3300, de az is megszólal.

– Mindenünk van, és nem félek, hogy szombat délig nem fogy el – válaszolta kérdésünkre Héja János a tömött pult mögött.

Baromfiból is bőven van a Csirkefogónál, a filézett mell kilója 1800 forint és tényleg megszólal.

– Nem 3000 forint, mint Budapesten – mondta az eladó, hozzátéve, körülbelül minden annyiba kerül, mint „békeidőben”. Sőt, a hízott és méretes kacsamáj árából 2000 forintot engednek is kilónként.

Tojásból is óriási a felhozatal, a kondorosiaknál 35–55 forint darabja. Tavaly is körülbelül így ment, veszik és viszik is a vásárlók, akik közül körülbelül minden ötödik visel maszkot.

Sonka és tojás mellé a hónapos retek illik a húsvéti reggelihez, ebből is bőséges a kínálat. A szabad téren Radányi Erika óriási, ötdarabos csomókat árult 100 forintért. Nem ez volt a piac legszebb retke, szabadkozott is, hogy a csigáknak is nagyon ízlik és ez meg is látszott rajta. Olyan biónak tűnt, biztos, hogy nem vegyszerezték agyon csigaölővel…

Fél 9-kor összefutunk a piac igazgatójával, Németh Istvánnal, éppen amikor a hangosbemondó figyelmeztette a vásárlókat, hogy 9 óráig el kell hagyniuk a piac területét.

– Már 8 órakor elkezdjük mondani, nálunk azért kávézással együtt könnyen el lehet tölteni másfél, két órát – mondta, hozzátéve, nagyon odafigyelnek a váltásra.