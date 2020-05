Boszorkányok a mérlegen, Rózsa Sándor a börtönben – Zajlik a szegedi Vár és Kőtár fejlesztése

Boszorkányperek, betyár-bűntettek, a szegedi Nagyárvíz pusztítása, az egykori vár izgalmas története – ezek a témakörök jelennek meg a most megújuló szegedi Vár új állandó kiállításán. Emellett bővül a Kőtár és megszépül az épület udvara is.

Folyamatosan zajlik a múzeumfelújítás Szegeden: a Móra Ferenc Múzeum főépülete mellett a Vár és Kőtár kiállítóhely is megújul. Az épületen kívül és belül is folynak a munkálatok, mely során új állandó kiállítás jön létre, kibővül a Kőtár és megszépül az épület bejárata, udvara is.

Az új állandó tárlaton Szeged múltjának ikonikus eseményeit mutatják be interaktív módon. Bárki kipróbálhatja például, hogy kiállja-e a boszorkányság próbáját: egy gépezet segítségével eldöntésre kerül, hogy túl könnyű vagy túl nehéz-e a vádlott, ahogyan ez régen a boszorkányok ítéleteinél is történt. Az ítélet pedig (csakúgy, mint anno) nagy valószínűséggel: „bűnös” lesz.

Emellett a látogatók megismerkedhetnek a betyárság világával, Rózsa Sándor legendájával, valamint a Nagyárvíz és az egykori vár történetével is. A Kőtár méretét megnövelik, így jóval több értékes építészeti emlék fogadja majd az érdeklődőket. A Vár bejárata átkerül a város felőli oldalra: mind a bejárat, mind pedig az udvar új burkolatot kap és egy régészeti homokozót is kialakítanak.