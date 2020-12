Botka „elvtárs” diktatúrája

Öblöset diktatúrázott Botka „elvtárs” a Facebookon, a szegedi Fidesz szerint.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A nagyobbik kormánypárt lapunkhoz eljuttatott közleményében azt írták, hogy az fáj neki nagyon, hogy a kormány elengedte a kis- és közepes vállalkozások adójának felét.

Az persze nem okozott fájdalmat Botka elvtársnak, amikor a Gyurcsány nevű miniszterelnöke szemeket lövetett ki a pesti utcán, és rendőrattakot vezényelt a magyarok ellen az ’56-os forradalom 50. évfordulóján – olvasható a közleményben. A szegedi Fidesz szerint az se fájt Botka Lászlónak soha, hogy ő személyesen is megszavazta a gyógyszer- gáz-, villanyáremeléseket, ahogyan rendre megszavazta Gyurcsány sorozatos adóemeléseit és megszorításait is. Azt is megszavazta Botka elvtárs annak idején, hogy Magyarországon rúgjanak ki 3000 orvost és 6000 egészségügyi szakdolgozót, ahogyan Szegeden Botka is személyesen megszavazta a II-es Kórház bezárását – írják.

A közleményben a Mars téri bódébontásra utalva az is szerepel, hogy Botkának Lászlónak az éj leple alatt elkövetett piacdózerolás se fájt, nem zavarták a tönkretett kiskereskedők, és az se zavarta soha, hogy a szegedi bíróságokon olyanok ítélkeznek, akik az egykori pártállami vörös polip tagjai.