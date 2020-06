Botlik körbetekerte a vállalkozókat

Botlik Anita, a makói 5. válasz­tókörzet képviselője kerékpárral kereste fel az ottani vállalkozókat, hogy megtudja, a járványveszély milyen gondokat okozott nekik. Az utolsó látogatásra Farkas Éva Erzsébet polgármester is elkísérte – Szűcs Gábor asztaloshoz vezetett az útjuk az Aradi utcában.

– Az általam felkeresett vállalkozók a vírusjárvány ellenére is főként arra panaszkodtak, hogy nem találnak számukra megfelelő munkaerőt – összegezte ta­­­pasztalatait Botlik Anita, az 5. választókerület önkormányzati képviselője. Néhány hete úgy döntött, hogy kerékpárra ül és körbejárja a hozzá tartozó vállalkozásokat személyesen is megkérdezni, milyen problémáik vannak, emellett felhívja figyelmüket az elérhető állami és önkormányzati támogatásokra. Összesen hét vállalkozást keresett fel – volt köztük kocsma, kis- és nagykereskedelmi cég, sőt, sírköves is.

A kerékpártúra utolsó állomása az Aradi utcában Szűcs Gábor otthona volt. Ő 1995 óta dolgozik asztalosként – az édesapja ács-bognár volt, tehát szinte beleszületett a szakmá­­ba. Főként ajtókat, kapukat, ab­­lakokat készít, most például a bogárzói templomnak, de az ő kiszombori műhelyében készülnek a makói Szent István téri templom új padjai is.

– A járvány idején szerencsére ugyanúgy tudtam dolgozni, mint máskor, egyedül az alapanyag-beszerzéssel voltak gondok – mondta el lapunknak. Megrendelésben nem volt és jelenleg sincs hiánya.

Az utolsó látogatásra Botlik Anitát – ugyancsak kerékpárral – elkísérte a polgármester, Farkas Éva Erzsébet is. Ő többek között arról beszélt, milyen eredményt hozott az a helyi kis- és középvállalkozások számára indított online konzultáció, amelyről lapunk is beszámolt.

– A nagy cégekkel egyébként is rendszeres kapcsolatban ál­­lunk. A konzultációt közel 2000 vállalkozás számára hirdettük meg, közülük 400-an osztották meg velünk gondjai­kat, javaslataikat – mondta a polgármester. A befutott információkat most dolgozzák fel.

– A helyi költségvetést, az ál­­lami támogatásokat és a kor­­mányhivatal munkaügyi köz­­pontja által kínált lehetőségeket figyelembe véve fogunk nekik segíteni – ígérte Farkas Éva Erzsébet.