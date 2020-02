Bringabarát cég Szentesen

Rangos elismerést kapott a Szentes Városi Szolgáltató Kft., amelyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt Kerékpárosbarát település és Kerékpárosbarát munkahely pályázaton ismertek el. A díjátadón a szentesi cég kis- és középvállalat kategóriában érdemelte ki a Kerékpárosbarát munkahely díjat.

A városi szolgáltató a cég munkatársai és a városi lakosság körében is törekszik az egészséges életmód népszerűsítésére, így tavaly több kerékpárosbarát intézkedést is megvalósítottak, szerveztek szakmai-közlekedésbiztonsági előadást, versenyt és szemléletformáló programokat is.

A cégnél több vezető is kerékpárral jár munkába, ezzel ösztönözve a dolgozókat az egészségesebb életmódra, illetve a munkatársak részére rendelkezésre áll a vezetőség által biztosított kerékpár, melyet korlátozás nélkül használhatnak.

Nagygyörgy Zsolt, a cég ügyvezetője és vezetőtársai kiemelték, fontosnak tartják, hogy a tágabb közösség, a város is csatlakozzon a Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetségéhez, hogy szövetségbe tömörülve képviselhessék magukat és a kerékpározás fejlődéséért elkötelezett településeket a minisztériumok, a hatóságok, civil szervezetek és a privát szféra előtt.