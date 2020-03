Brünhilda, a házőrző malac

A házőrző jelzővel általában ku­­tyát illetünk, ha csak ennyit mondunk, azt is értjük alatta.

De a harciasabb macskák, sőt libák is jó szolgálatot tehetnek ingatlanunk védelmében. A mi­­nap a Balástyához tartozó tanyavilágban, Alsó-Gajgo­nyán jártunk fotós kollégámmal, Karnok Csabával, Kondász Istvánné Margitka ta­­nyáján. Kértük, a kép kedvéért, etesse meg a disznókat. Figyelmeztetett: csak ő megy be hozzájuk a kerítésen belülre, mert az idegent a csüngőhasú sertések megtámadhatják.

Személy szerint hittem is, meg nem is az intést. Tény azonban, míg a korpát szórta az eredetileg Ázsiából, Vietnámból származó csüngőhasú­aknak, a két világosabb, a két koca – de különösen az egyik – nem tévesztett bennünket szem elől. A korpakajára sem reagált, úgy érezte, fontosabb dolga is akad, megvédeni az otthonát, otthonukat, malac­családját. Ezt látva még a drótkerítéstől is kicsit távolabb álltam, nem akartam megsérteni a sertést. Kiderült, nincs nevük a malacoknak, ezért a legharcia­sabbat elneveztem Brünhildának. A germán eredetű női név jelentése: páncél, harc.

Szerintem illik rá. És bízom benne, a ke­­resztapját csak nem bántja majd… De azért maradok legközelebb is a kerítésen kívül.