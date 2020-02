Búcsú a műanyag tányértól

Elsősorban a vendéglátóhelyeket érinti majd érzékenyen, hogy jövőre betiltják hazánkban az egyszer használatos műanyagokat. A csomagoláshoz használt eszközök környezetbarát alternatívái 2-5-ször annyiba kerülnek, ezt vélhetően beépítik majd az árakba.

Már jövőre betiltják az egyszer használatos műanyagok forgalmazását Magyarországon – jelentette be a múlt héten Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Ezzel Magyarország teljesíti az Európai Unió általános ügyekkel foglalkozó tanácsának rendelkezését, amit még tavaly má­­jusban hoztak meg. Az Európai Parlament által tavaly megszavazott irányelv azokat az eldobható műanyag termékeket érinti, amelyek alternatív termékekkel helyettesíthetők. Ilyenek a műanyag tányérok, evőeszközök, szívószálak, lufipálcák és fültisztító pálcikák.

Alternatívát azonban nem is olyan egyszerű találni.

A mindennapi életben ez az intézkedés elsősorban a vendéglátóhelyeket érinti majd ér­­zékenyen, egy felmérés szerint ugyanis jelenleg az éttermek, gyorséttermek, kávézók, büfék, pizzériák 42 százaléka használ kizárólag műanyag csomagolóeszközt. Ezektől kell jövő évtől megválniuk, alternatívát azonban nem is olyan egyszerű találni. A tartós dobozok higiénés tisztasága például néhány használat után már erősen megkérdőjelezhető, ha ugyanis összekarcolódik, már nem tisztítható, ráadásul egy idő után az ételek szagát is át­­veszi. A papírból, bambuszból, cukornádból, fából vagy növényi keményítőből készült, a műanyag kiváltására alkalmas eszközök pedig 2-5-szörös árba kerülnek. Ezt nyilvánvalóan a fogyasztók fizetik majd meg – kérdés, hogy az ételek árába építve, vagy csomagolási díjként. Utóbbi esetben extrém helyzetben az is előfordulhat, hogy szinte annyiba kerül majd a csomagolás, mint maga az étel.

Az uniós szabályok egyébként a hulladékok újrahaszno­sításáról is rendelkeznek. Így a tagállamoknak 2029-re a mű­­anyag flakonok 90 százalékát össze kell gyűjteniük, a műanyag palackoknak 2025-re legalább 25 százalékukban, 2030-ra pedig már 30 százalékukban újrahasznosított anyagból kell állniuk.