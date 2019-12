Büntetőjogi következményei is lehetnek a bírák ügyének

Ezt ne hagyja ki! Készíts velünk töltött káposztát karácsonyra! Válogass a legjobb receptekből!

Tovább dagad a héten a Szeviép-ügy felmentő ítéletet hozó bírái körül kirobbant botrány. Most a kormányszóvivő szólalt meg, és büntetőjogi következményekről beszélt. Szabó Bálint szerint pedig vagy erkölcsi, vagy súlyos jogi aggályok merülhetnek fel az ügyben.

Eredetileg nem Kovalcsik Éva bírónő volt a Szeged, Kölcsey utcai önkormányzati lakás bérlője, hanem egy rokona, akivel eltartási szerződést kötött.

Ezért juthatott hozzá előbb a bérleti joghoz, majd a jutányos vételi lehetőséghez. Az akkor felbecsült érték összesen 54 százalékát kellett csak kifizetnie, egy összegben. Ez derül ki azokból a dokumentumokból, amiket Sza­bó Bálint önkormányzati képviselő juttatott el a Pestisrácoknak. Szabó szerint nyilvánvaló, hogy a várost kár érte, de a visszaélés lehetősége is felmerül.

Közben Hollik István a Hír Tv-­­ben arról beszélt, a kormány szerint a teljes szegedi igazság­szolgáltatás függetlensége kér­­dőjeleződött meg a Szeviép-­ügyben hozott ítélet után. A kormányszóvivő szerint büntetőjogi következményekkel járó cselekmények is történhettek.

Egy nappal korábban a Kormányinfón a kancelláriaminiszter mondta azt, hogy nem egyes bí­­rók, hanem a teljes szegedi igazságszolgáltatási rendszer pártatlanságával kapcsolatban merültek fel súlyos aggályok. Gulyás Gergely kiemelte, olyan hálózat látszik felsejleni a Szeviép-ügy kapcsán, amellyel szemben az OBH-nak kell világos és egyértelmű választ adnia.

Korábban a Pestisrácok.hu alapján megírtuk, hogy a Sze­viép-­ügyben másodfokon felmentő ítéletet hozó bírói tanács tagjának, Nóvé Ágnesnek összeférhetetlenséget kellett volna jelentenie, amikor rá delegálták az ügyet. Férjével közös cége ugyanis több száz milliós megbízást kapott Szeged városától. Ebben az ügyben azóta már vizsgálat is indult a Szegedi Törvényszéken.

Ezután derült ki, hogy a ta­nácsvezető bíró, Kovalcsik Éva érintettsége is felmerülhet. A Pestisrácok szerint a bírónőnek 2015-ben adott el az IKV egy belvárosi 100 négyzetméteres lakást 12,4 millió forintért, amit ő pár nap alatt továbbadott egy szegedi vállalkozónak. Az is kiderült, hogy Nagy Andrea bíró is jogosult ügykiosztásra a törvényszéken. Ő Szilágyi János ügyvéd párja, aki a Szeviép-ügy egyik vádlottjának védője.

