Bűnügyeknél használják majd az SZTE által fejlesztett szagdetektort

Forradalmasíthatja a kriminalisztikai gyakorlatot a szagdetektor és a szagmaradvány-rögzítő technológiai rendszer, amelynek megalkotásában a Szegedi Tudományegyetem is szerepet vállalt. A rendszer lehetővé teszi az emberi szagmaradványok hatékonyabb és gyorsabb rögzítését, tárolását és feldolgozását.

Bűnügyi helyszíneken alkalmazzák majd a Szegedi Tudományegyetem, a Vital Management Kft. és a This Is It Kft. közös projektjének gyümölcsét, a hordozható emberi szagdetektort és a szagmaradványt rögzítő eszközöket. A fejlesztés 566 millió forint állami és európai uniós támogatásból valósult meg.

A projekt legfőbb célja az volt, hogy a jelenlegi, hagyományos kriminalisztikai eljárást egy új, modern és hatékonyabb szagdetektáló technológiával egészítse ki. A bűnügyi helyszíneken valós időben jelenítse meg, valamint hitelesen és hatékonyan rögzítse az emberi szagmaradványokat. Másodlagos célként pedig az új technológia révén a büntetőeljárás későbbi, szagazonosító büntetőeljárási folyamata eredményesebb és tudományosan megalapozottabb alkalmazássá válhasson.

A projekt során kétféle, emberi szagra érzékeny szen­zo­mátrixot fejlesztettek a szakértők, továbbá egy nano­technológiai alapú szagrögzítő anyagot, amely forradalmi reformként robbant be a szagmaradvány-konzerválási gyakorlatba. A fejlesztők ezek felhasználásának technikai hátterét is megteremtették: egy-egy különálló és egy integrált szagdetektáló és szagrögzítő prototípust alkottak. Az észlelt és rögzített emberi szag feldolgozására pedig készítettek egy felügyeleti szoftvert, valamint egy 5D-s virtuális helyszíniszemle-modellező és dokumentáló programot.

A Szegeden, Mórahalmon és Kecskeméten megvalósult projekt kriminalisztikai jelentősége kimagasló. Az új rendszer lehetővé teszi a szagmolekulák helyszíni detektálását, több mérés gyors, összehasonlító elemzését, azok térben és valós időben történő megjelenítését, valamint az adatok biztonságos tárolását és utófeldolgozással további elemzését.