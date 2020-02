Busók űzték a telet Derekegyházon – Fotók

Derekegyházon pénteken falufarsangot rendeztek, ahol még a busók is táncoltak. Szombaton este pedig farsangi bálon rophatják a táncot a település lakói.

– Látod mama, ez az igazi arca Derekegyháznak, amikor sokan összegyűlnek – mondta egy 10-12 éves forma fiú a nagymamájának a falu télűző rendezvényén, ahol a mama éppen a busókat fotózta. Kicsiktől az idősekig, sokan gyűltek össze a nemrég felújított óvoda-iskola tornatermében, ahol a jelmezbál után a busók ropták a táncot. Mohácsról jöttek, zenekart is hoztak magukkal. Pillanatok alatt jó hangulatot teremtettek. Még a kicsik sem ijedtek meg a különleges álarc mögé rejtőző és birkaszőrt viselő emberektől. Először jártak Derekegyházon.

– Pályázati forrás tette lehetővé, hogy nagyszabású falufarsangot rendezzünk, amire Mohácsról busók, táncos lányok és egy zenekar is érkezett – mondta Szabó István, Derekegyház polgármestere.

– Hagyományos farsangok eddig is voltak az óvodában és az iskolában. Most, hogy az iskola felújítása után az óvoda is az épületbe költözött, a két intézmény közösen próbálta elűzni a telet. Délelőtt egy mozgó planetárium is szórakoztatta a gyerekeket. Csillagászathoz kapcsolódó meséket láttak, hallottak. Délután fellépett a Pom-Pom együttes és volt jelmezbál is. Természetesen, a fánk sem maradhatott el. Meglepetésként pedig busókat hoztunk a faluba.

A hagyományőrzőknek mindenki örült. Megölelgették a lányokat és a néniket, voltak, akiknek a szoknyáját is meglibbentették. A gyerekeket pedig a kereplő használatára tanították. A mulatozást felvonulás követte. Rendőri felvezetéssel sétáltak a busók és a falu apraja, nagyja a művelődési házig, ahol a helyi önkéntes tűzoltók és polgárőrök segítségével meggyújtották a kiszebábot, hogy a hagyomány szerint elűzzék a betegséget és bevonzzák az egészséget. Hogy a telet sikerült-e elűzniük, az majd kiderül a következő napokban, hetekben.

A falufarsang másnapján, vagyis szombaton álarcos bált is rendeznek, ahol titkos zsűri figyeli és pontozza majd a jelmezeket. A rendezvényen lesz még bingó is. A jó hangulatról pedig a Gazsó-Szűcs duó gondoskodik.