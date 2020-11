Büszkék vagyunk Csongrád-Csanád megye véradóira

Megmentettek. Sokan mondhatják ezt olyanok, akiket komoly baj ért vagy súlyos betegek voltak, és akik ismeretlen, önzetlen embereknek köszönhetik az életüket: a véradóknak!

Ez ma az ő ünnepük, az élettel megajándékozók és az élettel megajándékozottak közös ünnepe. Ilyenkor a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat elismerésben részesíti a véradókat, a véradásokat segítőket!

Magyarországon a Magyar Vöröskereszt kezdeményezésére 1988 óta november 27-e a Véradók Napja, ugyanis 1954-ben ezen a napon adományoztak először kitüntetéseket a sokszoros véradóknak. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat hagyományosan ezen a napon ismeri el azokat a véradókat és véradást támogató szervezeteket, akik, illetve amelyek az adott évben sokat tettek ezért a kiemelten fontos önkéntes tevékenységért.

A koronavírus-járvány második hulláma miatt a központi ünnepségeket nem rendezik meg azonban az éves díjak és elismerések átadása természetesen nem marad el.

Csongrád-Csanád megyében is sokan részesülnek elismerésben az idén!

PRO VITA DÍJ – Dr. Bartyik Katalin

Dr. Bartyik Katalin orvosként pontosan tudja, milyen nagy szükség van a kezelésekhez az emberi vérre, amely szerepe, jelentősége kis betegei gyógyításában is fontos. Nemcsak orvosként, hanem véradóként is részt vesz a betegek megmentésében, és tudása, állhatatos munkája mellett vérével is hozzájárul az életmentéshez. Elhivatottsága példaadó!

Véradó Mozgalomért ezüst emlékérem – Szabó István

Szabó István 20 éve segíti a vacsorás véradások megszervezését és lebonyolítását Derekegyházon. A község polgármestereként elhivatott támogatója a véradásoknak, és mindig megtalálja a módot arra, hogy létrejöjjön a véradást követő baráti hangulatú vacsora. Támogatása, a mozgalom iránti elkötelezettsége példaértékű!

Véradóbarát Munkahely – MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Zászlóalj

A Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Zászlóalja hosszú évek óta elkötelezett támogatója a véradásoknak. Nyílt napok alkalmával, véradó események szervezésével segíti beteg embertársaink életének megmentése érdekében végzett munkánkat. Kiszállásaink Szentesen mindig sikeresek, illetve a katonák intézeti véradásainkon is rendszeresen megjelennek. Aktív közreműködésükre mindig számíthatunk!

Ezen kívül 1949 darab kitüntetést adunk át, amelyeket a napokban postáztunk mindenkinek! Véradóhőseink közül 169-en legalább 50, 44-en legalább 75 és 22-en legalább 100 alkalommal nyújtották már segítő karjukat és adtak életet másoknak vérükkel!

Pro Vita díj – azoknak az önkéntes véradóknak adományozható, akik legalább 100 alkalommal adtak vért, illetve megkaphatják az önkéntes élő szerv- vagy szövetdonorok, valamint más, az élet mentésében kiemelkedő munkát végző személynek. Évente legfeljebb 70-en részesülhetnek ebben az elismerésben. Az önkéntes véradók elismerését a Magyar Vöröskereszt kezdeményezheti az egészségügyért felelős miniszternél, egyetértésben az Országos Vérellátó Szolgálattal.

A Véradó Mozgalomért ezüst emlékérem kiemelkedő önkéntes véradásszervezői munkáért adományozható.

ÜNNEPELD VÉRADÁSSAL A VÉRADÓK NAPJÁT!

Ma ezeken a helyszíneken és időpontokban lehet vért adni

Csongrád-Csanád megyében!

SZEGED – Vérellátó Központ, Honvéd tér 4.:

November 27., péntek: 07:00-14:00

November 27. péntek 09:00-15:00

Kistelek, Klebelsberg Kulturális Központ

6760 Kistelek, Petőfi utca 7.

November 27. péntek 14:00-18:00

Mindszent, Keller Lajos Művelődési Ház

6630 Mindszent, Szabadság tér 37.