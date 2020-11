Cégek segítik a járvány elleni védekezésben az önkormányzatot

Papírtermékekkel és szájmaszkokkal támogatják helyi székhelyű vállalkozások a várost. A felajánlásokat eljuttatják a bölcsődékbe, óvodákba, szociális és művelődési intézményekhez, de jut belőle a sportolóknak is.

A szentesi székhelyű Coala Hungary Kft. papíradománnyal, a Szentes Kereskedőház pedig szájmaszkokkal segíti a helyi önkormányzati intézmények járvány elleni védekezését. A papíripari termékek gyártásával foglalkozó Coala Kft. hétfőn átadott adományban a papír zsebkendők és kéztörlők mellett található papír-, valamint folyékony fertőtlenítő adagoló eszköz is.

A felajánlott termékeket az önkormányzati fenntartású intézményekhez, óvodákhoz, bölcsődékhez, illetve a szociális és művelődési intézményekhez szállítják majd ki. Mint Szabó Zoltán polgármestertől megtudtuk, a felajánlott mennyiség hónapokra elegendő, de az óvodák papírcikk-ellátása később is folyamatos marad, szeretnék levenni a szülőkről azt a terhet, hogy nekik kelljen bevinni a gyerekek papír zsebkendőit vagy vécépapírját. A polgármester kiemelte, felmérték az intézmények igényeit, ezek alapján pedig a jövőben a szükséges papírtermékeket egy helyről, a szentesi székhelyű cégtől szerzik majd be, ezzel gazdaságilag is jobban jár a város.

A papíráruk mellett szájmaszkokat is kapott az önkormányzat: a három kínai céget összefogó Szentes Kereskedőház ötezer FFP2-es maszkot adományozott a városnak, ezt a kereskedőház vezetője, Qui Lei adta át a Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszoda aulájában.

A kiemelt minőségű maszkokból elsőre a Sport- és Üdülőközpont dolgozói, valamint a felnőtt női és férfi vízilabdacsapat tagja kaptak, de jut az oktatási intézményekbe, az önkormányzat gazdasági társaságainak, a felnőtt- és gyermekháziorvosoknak, fogorvosoknak, a szociális- és egészségügyi ellátórendszer tagjainak is.