Csak a legszükségesebb esetben menjünk háziorvoshoz

Szakrendelés nincs, tehát ne kérjünk beutalót a háziorvostól, ahogyan jogosítvány alkalmassági vizsgálat miatt se menjünk a rendelőbe, hisz a lejáró okmányok a válsághelyzet végéig érvényesek. Az idősek inkább telefonon írassák ki a vényeket, az e-receptet pedig hozzátartozójuk is kiválthatja.

A háziorvosi rendelőkben a megszokott időben zajlik a páciensek ellátása, azonban a szakemberek azt kérik, hogy csak a legszükségesebb helyzetben keressük fel őket személyesen. Érdemes telefonon segítséget kérni, és türelmesen kivárni, hogy felvegyék a telefont, hiszen lehetséges, hogy hívásunkkor épp másik készüléken beszélnek vagy beteget vizsgálnak. A koronavírus fertőzésre gyanús páciensek és a lehetséges kontaktok kizárólag telefonon jelentkezzenek, személyes megjelenésük tilos.

– Az enyhe légúti panaszokat vény nélkül kapható köhögéscsillapítókkal, lázcsillapítókkal, torokfertőtlenítővel és köptetőkkel kezeljék otthon, a gyógyszerészek pontosan tájékoztatnak mindenkit. Továbbra is tanácsos a recepteket e-recept formájában kérni, lehetőleg telefonon vagy e-mail-ben, viszont sajnos nem látszanak e-receptként egyes segédeszközök és készítmények, így a pelenkák, tűk, tesztcsíkok, kábító fájdalomcsillapítók és a patikai összeállított úgynevezett magisztrális készítmények. Ezekért a vényekért be kell jönni, vagy ha ez nem megoldható, akkor igény szerint a nap végén a József Attila sugárúti Kristály Patikában le tudjuk adni borítékban – osztotta meg a legfőbbeket Szabó Erzsébet Gyöngyi szegedi háziorvos.

Fontos, hogy az e-receptet a hozzátartozó is kiválthatja a patikában, ha tudja a recept tulajdonosának TAJ számát és igazolja saját személyazonosságát. Célszerű, ha az idősek egészségük védelme érdekében otthonról, telefonon elektronikus vényeket kérnek, a patikába pedig valamelyik családtagjukat küldik el kiváltásra.

A szakember felhívta a figyelmet arra is, hogy jelenleg a szakrendelések szünetelnek, tehát a páciensek a halasztható kontroll vizsgálatokat, vérvételeket ne most végeztessék el és ezekre beutalót se kérjenek. Amennyiben a válsághelyzet ideje alatt jár le a szakorvosi engedély, azt a háziorvos is meghosszabbíthatja a válsághelyzet végéig, ahogyan a lejárt jogosítványok érvényessége is kitart a válsághelyzet lezárásáig.