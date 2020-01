Csak a polgárőr állt meg segíteni az árokba borult, sokkos sofőrnek

Sokkos állapotban álldogált több mint negyed órán keresztül balesete után egy fiatal férfi múlt héten az út szélén, Az egyetlen, aki megállt neki segíteni, az ópusztaszeri polgárőrség vezetője volt.

Árokba borult egy autó múlt héten Forráskút közelében. A sofőr elmondása szerint több mint negyed órát álldogált a baleset helyszínén, de senki nem állt meg neki segíteni. Végül egy arra járó polgárőr intézkedett, aki azóta is fel van háborodva azon, milyen közönyösek az emberek.

– Ópusztaszerről Zákányszékre mentem egy tárgyalásra, egy vállalkozó ugyanis támogatásáról biztosította az egyesületünket – mondta el Mucsi Antal, a Szeri Polgárőr Egyesület elnöke. – Amikor megláttam az árokban az autót, egyből megálltam sárga villogóval. A fiatal sofőr a kocsija mellett állt és láthatóan sokkos állapotban volt, nem tudott összefüggő mondatokat mondani. Egyből azt kérdeztem, érez-e fájdalmat, de azt mondta, nincs baja.

Mucsi Antal elmesélte, az azonnal látszott, hogy az autó jobb oldala totálkárosra tört, ezért a következő kérdése az volt, utazott-e valaki még az autóban. – Ha az anyósülésen vitt volna valakit, akkor valószínűleg tragédia is történt volna. Szerencsére egyedül volt – mesélte a polgárőr, aki ezt követően a sofőr édesanyjával beszélt telefonon, miután a fiatal férfi vele sem tudott értelmesen kommunikálni. – Tájékoztattam a baleset körülményeiről és arról, hogy a fia fizikailag jól van, a hölgy pedig elindult a helyszínre. Miután korábban láthatósági mellénnyel megjelöltem az árokban az autót, még gondoskodtam arról, hogy a fiatalember biztonságos távolságba sétáljon az úttól és csak ez után indultam tovább. Másnap ismét felhívtam a sofőr édesanyját, érdeklődtem a hogyléte felől, szerencsére akkor is azt mondták, minden rendben van vele.

Mucsi Antal elmondása szerint a fiatal sofőr azt mesélte, bár több autó is elhaladt mellette, senki nem állt meg. – Én is csak véletlenül jártam azon az úton. El sem tudom képzelni, hogy ha aznap nem arra van dolgom, mikor kapott volna segítséget. Szerencsére itt nem volt veszélyes sérült, de adott esetben akár egy percen is múlhat, hogy megmenthető-e valakinek az élete. Ezért is ijesztő ez a közöny – mondta, a polgárőrség vezetője, aki szerint nem foglalkozás-függő, segítünk-e másokon. – Ha nem lennék polgárőr, akkor is így tettem volna, hiszen ez emberileg is kötelességem – tette hozzá.