Csak az elején színezi el a szűrőt

Még mindig vasas a szegedi ivóvíz, amivel leginkább akkor szembesül a fogyasztó, amikor feltölti a kerti medencéjét és elmossa a szűrőt. A kép elsőre ijesztő, harmadnapra viszont kristálytiszta lehet a víz.

Olvasónk hálózatról töltötte fel a medencéjét és megállapította, hogy ráfér a szűrés. Két képpárt is beküldött, az első egy 6 köbméteres medence 16 órás vízforgatása után készült, hozzátéve az elmosott szűrőt.

A fotón is látható elszennyeződés a második, 22 órás forgatás eredménye. Itt már dolgozott a vízben az algaölő és klórtablettával kombinált pelyhesítő is. A következő nap szűrőpárját nem küldte el, megkaptuk viszont a medence fotóját, amiben – mármint a vízben – nem talált hibát. Mi sem. Kútvízről mindössze egyszer töltötte fel a medencét, de akkor nem szűk három nap, hanem bő egy hét után lett csak elfogadható a víz minősége. A szűrők még koszosabbak voltak és vegyszer is sokkal több kellet hozzá. Nem érte meg, nem is próbálta újra a spórolásról szóló megoldást olvasónk.

– A 201/2001. évi Kormányrendelet mai, Európai Unió szerinti előírása az ivóvíz vastartalmára 0,2 mg/liter. A szegedi ivóvíz általában oldott vasat tartalmaz, ám az határérték alatti: a fogyasztóknál vett minták vastartalmának átlaga 2019-ben 0,15 mg/liter volt, ami az idei első félévben 0,095 mg-ra csökkent – válaszolta kérdésünkre a Szegedi Vízmű kommunikációs vezetője. Balaton Krisztina hangsúlyozta, a város területén belül a vastartalom jelentősen nem változik.

Elmondta, az oldott vas az ivóvízben nem észlelhető, nem okoz sárga színt, a hálózatban viszont idővel vas csapadékká alakul, ez okozhatja a víz sárga színét. Az esetleges lerakódásokat a vízvezetékek faláról hálózatöblítéssel távolítja el a társaság. A medencék vizében a levegő, a klór és egyéb vegyszerek hatására a víz oldott vastartalma gyorsan, 1–3 nap alatt teljesen kiválik, sárga csapadék formájában jelenik meg a vízszűrőn. Az első vegyszeres kezelés és a szűrő többszöri tisztítása után ez a probléma néhány nap alatt lényegesen mérséklődik – ahogy olvasónknál is.