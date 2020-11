Íme a hónap egyik legbotrányosabb parkolása

A járda folytatásában, a kereszteződés sarkán – újabb érdekes parkolásokba botlottunk Szegeden. A szabályról szakértőt kérdeztünk, mert a parkolás most is csak ott ingyenes, ahol szabályos is.

A vírus okozta veszélyhelyzet miatt november 4-től ismét ingyenes a parkolás Magyarország területén. Ez alól természetesen Szeged sem kivétel, de néhány embertársunk ismét félreértette a rendelkezést, ugyanis csak ott ingyenes a parkolás, ahol szabályos is. A tavaszi járványügyi intézkedések idején is írtunk olyan parkolási megoldásról, ami nagyon félreértette az ingyenességet: a járdát foglalta el. Most két olyan esetbe botlottunk, amikor az úttesten parkolnak ugyan, de nem ott, ahol kellene. Olvasónktól kaptuk a képet: ahol a Jankovich utca beletor­kollik a Népkert sorba, egy autósnak sikerült a járda meghosszabbított vonalában megállni. Így nemcsak a gyalogosok átkelését, hanem a tűzcsap elérését is ellehetetleníti. A másik fotó, amin elgondolkodtunk, a Mérey és a Püspök utca kereszteződésében készült. A kereszteződés egyik sarkán sikerült megállni. Pataki Bálint, a Csillag autósiskola vezetője elmondta: a KRESZ ugyanazon előírásába ütközik mindkét parkolás. – Az útkereszteződés metszéspontjától öt méteren belül minden járműnek tilos megállni és várakozni – tudtuk meg a szakértőtől, aki úgy tapasztalta: mióta díjmentes a parkolás, még nagyobb a zsúfoltság, főként Szeged belvárosában. – Az alapszabály szerint párhuzamosan kellene megállni az út mentén, a haladási iránynak megfelelően, az út szegélyétől 30 vagy kevesebb cm távolságra. 45 vagy kisebb fokban is csak akkor lehetne, ha erre vonatkozó útburkolati jelet festettek fel – jelezte az autósiskola-vezető: ehhez képest egészen hajmeresztő megoldásokat lehet látni. Kiemelte a Hajnóczy és a Gogol utcát, valamint az Oskolát, ahol időnként még a kijelölt gyalogátkelőhelyen is parkolnak vagy várakoznak.