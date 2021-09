Csaknem 160 ezer oltást adtak be a klinika munkatársai

Már több mint 158 ezer adag koronavírus elleni vakcinát adtak be a Szegedi Tudományegyetem munkatársai. Közben újabb 62 fertőzöttet találtak Csongrád-Csanád megyében, és a szakemberek továbbra is az oltások felvételét sürgetik.

Összesen 62 új koronavírussal fertőzött embert találtak a szakemberek a hétvége alatt Csongrád-Csanád megyében, ahol így a járvány kitörése óta már 34 ezer 104-en kapták el a fertőzést. Ezzel a megye a középmezőnyben áll.

Eddig Budapesten és Pest megyében regisztrálták a legtöbb fertőzöttet, a fővárosban több mint 180 ezret. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron és Hajdú-Bihar megye. A fertőzésben legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna, 17 ezer 916 fertőzöttel.

A Szegedi Tudományegyetem pedig azt közölte honlapján, hogy az oltások kezdete óta az intézmény munkatársai tegnapig már 158 ezer 033 vakcinát adtak be. Ebben első, második és harmadik körös ol­tások is vannak.

Közben a szakemberek to­vábbra is az oltás felvételére biztatnak mindenkit. Éppen ezért az internetes időpontfog­lalóban a határidőn túli, valamilyen oknál fogva elmaradt második oltásokra is lehet már időpontot foglalni. Így te­­hát az is könnyen be tudja pótolni a második oltását, akinek már korábban meg kellett volna kapnia azt, de elmulasztotta. Az időpontfoglaló nekik ugyanazt a vakcinát ajánlja fel, amellyel az első oltás is történt.

A hivatalos tájékoztatások szerint továbbra is a vírus D variánsa okozza a problémát, amely leginkább az oltatlanokra veszélyes. Akik már megkapták a vakcinát, vagy meg sem betegszenek, vagy lényegesen enyhébb tüneteket tapasztalnak, mint a beoltatlanok.

Az oltásokra folyamatosan lehet jelentkezni, és a háziorvosokon kívül Szegeden, a Vasas Szent Péter utcai rendelőintézetben is lehet oltakozni, természetesen regisztráció után.