Csaknem kétszáz éves irat került vissza a múzeumba

Egy 1835-ös dokumentum jutott újra a múzeum tulajdonába, ez a legrégebbi ismert céhlevél Csongrádról. A most visszavásárolt irat valószínűleg a második világháború utáni zűrzavaros időszakban tűnhetett el.

– Azért is izgalmas számunkra ez a dokumentum, mert már egyszer szerepelt a múzeum leltárában – mesélte Fodor Péter muzeológus. – Farkas Sándor magángyűjteményéből került át a múzeumhoz, amikor a szentesi műgyűjtő 1924 és 1926 között itt volt igazgató. A céhlevél valószínűleg a második világháború végén vagy az azt követő felfordulásban tűnhetett el Csongrádról, csakúgy, mint például a Kossuth-levelek – azok szerencsére gyorsan, 1948-ban visszakerültek ide – folytatta a múzeum munkatársa.

A most megkerült céhlevél hosszabb utat járt be, a csongrádi Ujszászi Róbert, a Móra Ferenc Múzeum numizmatikusa fedezte fel egy árverésen, a múzeum tőle vásárolta meg a dokumentumot, miután sikeresen pályázott műtárgyvásárlásra a Nemzeti Kulturális Alapnál.

A Tari László Múzeumhoz most visszakerült ritkaság abból a szempontból is érdekes, hogy mivel több helyen is említi Csongrád mezővárost és a kovács- és kerékgyártó céhet, így nem egy egyszerű, általános céhlevélnyomtatványról van szó, hanem egy kifejezetten a helyi céhnek készült reprezentatív iratról. A céhlevélből, mely „költ Tsongrád Mező Városában böjtmás havának 1. napján 1835-ik esztendőben”, kiderül, hogy a húszéves, mindszenti születésű Apró Antalt fogadták „kerékjártó” mesterré, aki középtermetű, fekete hajú, fehér ábrázatú fiatalember volt. Csongrádon még laknak Aprók, így elképzelhető, hogy az egykori mesterlegény leszármazottai élnek tovább a városban. Sőt, a név után kutatva még egy érdekességre bukkant Fodor Péter: Apró Antal egykori kommunista politikus édesanyja a mindszenti születésű Apró Piroska volt, így nem zárható ki, hogy a Csongrádon 1835-ben mesterlevelet szerző mindszenti Apró Antal a politikus nagyapja vagy dédapja lehetett. Azaz továbbhaladva a családfán így az is elképzelhető, hogy a politikus unokájának, Dobrev Klárának, Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök feleségének ük- vagy szépapjáé a céhlevél.

Mint megtudtuk, a tervek között szerepel, hogy a múzeum restauráltatja a kissé viseltes dokumentumot, amelyen nyomot hagyott, hogy sokáig összehajtva tárolták. A céhlevél a nagyközönség számára is látható lesz majd, valószínűleg az egyik tárolóban, ugyanis ahhoz kevés anyag áll a múzeum rendelkezésére, hogy külön időszaki kiállítást szenteljenek ennek a korszaknak.