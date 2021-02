Érkezik a megyébe a Sinopharm vakcina

A napokban kiderül, mikor kezdik beadni. A Csongrádi Járásban jelenleg nyolc ember van karanténban, és egy nap alatt 49-cel emelkedett a koronavírus fertőzöttek száma Csongrád- Csanád megyében.

Székács Annamária, szegedi háziorvos azt írta közösségi oldalán, hogy akit oltásra hívtak, mindenképpen vigye magával kitöltve azokat a dokumentumokat, amiket postán kapott. Ezen kívül szükség lesz listára a rendszeresen szedett gyógyszerekről, hogy az oltóponton és a rendelőben is gördülékenyen haladjon az oltások beadása. Lengyel Andrea szatymazi doktornő pedig azt közölte, hogy a héten vagy legkésőbb jövő héten 73 Sinopharm vakcinát kap praxisuk. Az oltás pontos időpontjáról a később adnak felvilágosítást. Azoknak a 60 éven felülieknek, akik e-mailben regisztráltak, tegnap tájékoztató emailt küldtek.

A Sinopharm vakcina, hagyományos technológiával készült, mint az influenza oltás, teljes elölt vírust tartalmaz.

Az eddigi leírások szerint véd a mutáns vírusok ellen is. Az alkalmazása biztonságos – írta még Lengyel Andrea.

A Csongrádi Járásban jelenleg nyolc ember van karanténban

– mondta sajtótájékoztatón a Csongrád polgármestere. Bedő Tamás szerint nincs ok az optimizmusra, mert egyre több a fertőzött Csongrádon és a környékén is. Az oltások beadása egyébként Csongrádon is folyamatos, és sokan vannak, akik ugyan korábban nem jelentkeztek, de már szeretnék megkapni a vakcinát.

Bedő Tamás arra biztatott mindenkit, hogy regisztráljon a védőoltásra, mert csak úgy lehet véget vetni a járványnak. Az említettek miatt nem is enyhítenek a korlátozásokon a településen, ahol a kiemelt területeken, ahol eddig is kellett, továbbra is kötelező a maszkviselés.