Családi napot rendezett a mezőgazdasági kar – Fotók

Nyílt és családi napot rendezett a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara Hódmezővásárhelyen. Kisgyerekesek, illetve továbbtanulás előtt állók is kilátogattak a tangazdaságba, ahol sétakocsikázástól a fejésig, drónbemutatótól a boncolásig sokféle program várt az érdeklődőkre.

– Programunk címe, „Nézz szét nálunk!”. Az elsődleges célunk, hogy a mezőgazdaság, az agrárfelsőoktatás iránt érdeklőknek lehetőséget biztosítsunk, hogy szétnézzenek a tangazdaságunkban, ahol javarészt a gyakorlati képzésünk zajlik – mondta Mikó Edit egyetemi docens, a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karának dékánja.

Ismerjék fel, hogy szép hivatás

– Szeretnénk, hogy minél többen szerezzenek tapasztalatokat a mezőgazdaságról, ismerjék fel, hogy ez egy nagyon szép hivatás. Az is fontos, hogy azok a továbbtanuló fiatalok, akik nem első helyen jelölték meg intézményüket, esetleg másképp döntsenek.

Mikó Edit beszélt arról is, hogy a kar továbbra is népszerű, közel annyian jelentkeztek most is, mint az előző években. Hangsúlyozta, sok olyan hallgatójuk van, akik családja eleve mezőgazdasággal foglalkozik, de egyre többen érkeznek más területekről is, hogy az agrárkaron szerezzék másoddiplomájukat.

Dávid reméli, ősztől a kar hallgatója lesz

– Intenzív beiskolázást folytatunk minden évben. Tulajdonképpen a mai nap is része ennek. Örömmel látom, hogy sok család is ellátogatott hozzánk. Jöttek általános iskolások is. Több, már végzett hallgatónk, illetve a duális képzésben résztvevő partnereink is megtisztelték a rendezvényünket.

A 18 éves Illés Dávid idén érettségizett. Reményei szerint ősztől a vásárhelyi mezőgazdasági kar hallgatója lesz.

– Ide jelentkeztem első helyen. Az érettségim jól sikerült, várom a felvételi eredményt. A családunkban nem nagyon foglalkozott még senki mezőgazdasággal, legalábbis főfoglalkozásban nem. Nagyon szeretem az állatokat, a jövőmet az állattenyésztésben képzelem el. Ezért esett a választásom a vásárhelyi karra.

Apatóczki Erzsébet 10 éves unokájával, Denisszel látogatott ki a rendezvényre.

– Hétvégente mindig kimozdulunk valahová. Denisz nagyon szereti az állatokat. Reméljük, lehetőségünk lesz bocisimogatásra is.

A kisfiú elmondta, ha nagy lesz, állattenyésztő, vagy állatorvos szeretne lenni.

Elhullott háziállatot is boncoltak

A nyílt és családi napon népszerű volt a lovaskocsizás. A jelenlévők megnézhették elhullott háziállatok boncolását. Hagyományos- és gépi fejésre, drónbemutatóra, lövészetre is várták az érdeklődőket.