Családi szakácskönyv készül nyáron olvasóink legjobb receptjeiből

Eldördült a startpisztoly, megkezdődött idei receptversenyünk. A Családok szakácskönyve olvasóink legjobb receptjeiből cím is mutatja, hogy az önök és családjuk kedvenc ételeit várjuk. Egyedi recepteket is bátran küldjenek, ezek színesítik az egyes kategóriákat. Szakács- és cukrásztippek, jó tanácsok is bekerülnek a kiadványba.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: így lesz tökéletes a sonka Főzni élmény, az pedig csodálatos érzés, ha főztünkkel örömet szerzünk családunknak. Egy finom étel, ételsor mellett jobb beszélgetni is, egy-egy fi­nomság a családi együttlétet még kellemesebbé teszi. Idei szakácskönyvünk ennek szellemében készül, a családoknak segít olvasóink legjobb, általában otthon már kipróbált re­­ceptjei által. A könyv lektora Prohászka Béla Venesz-díjas, olimpiai aranyérmes mesterszakács, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke. Ezeket a titulusait azért érdemes felsorolni, mert mutatják, hogy elkötelezett a hagyományos magyar alapanyagok iránt, nagy szakmai tapasztalattal rendelkezik, és a világ gasztronómiai trendjei­ben, az új technológiákban is képben van.

– Nagyszüleink, szüleink rendszerint azokból az alapanyagokból készítettek ételeket, amelyek otthon adottak voltak – hangsúlyozta Prohászka Béla. – Igaz ez a jó­­szágokra, a zöldségekre, gyü­­mölcsökre. Ma ezek az alapanyagok másodvirágzásukat élik. Emellett kinyílt a világ, régen nem ismert, ma már mindenhol beszerezhető húsokkal, halakkal, zöldségekkel, gyümölcsökkel, fűszerekkel bővült a kínálat. Tehát arra biztatjuk kollégáinkat – mert receptbeküldő olvasóink társaink a könyvkészítésben –, hogy bátran nyúljanak régi ételekhez, és ,,öltöztessék” ezeket akár új köntösbe. A családban a szülők szeme fénye a gyermek. Sokszor az ő szájízük szerint főz az édesanya, az édesapa, odafigyelve arra, hogy az elkészült ételből ők is jóízűen szeretnének enni. Várjuk gyermekeik kedvenceit, ami önöknek is ízlik. A gyerekek szívesen sürögnek-forognak a konyhában, így az általuk elkészített első étel re­­ceptjét is küldjék be, ehhez rövid családi történetet is csatolhatnak. Prohászka Béla kitért arra, az albumban helyet kapnak a mindenmentes ételek is az egészséges táplálkozást népszerűsítve. A kifejezés azt je­lenti, hogy az adott alapanyag minden vagy a legtöbb problémát okozó allergén anyagtól mentes. A leggyakrabban gondot jelentő allergén anyagok a glutén, a laktóz, a tojás és a szója. A mindenmentes alapanyagokból elkészíthetők a ha­­gyományos ételek is, amelyek megfelelnek a magyaros ízlésnek. A terveink szerint több olvasónk majd a séfekkel együtt ké­­szítheti el finomságát a szakácskönyv konyháján. A többi ételt is megfőzik, a süteményeket megsütik a mesterek. Vagyis, aki az albumban megjelentek szerint alkotja meg az adott ételt, azt kell kapnia, amit a recept ígér, a színes fotó mutat. Nyerhetnek is receptjeikkel A könyvbe bekerülő több mint 150 receptet szakértő zsűri választja ki Prohászka Béla vezetésével.

A receptbeküldők között egy Sencor elektromos kuktát, egy Sencor aszalógépet és egy Heinner konyhai robotgépet sorsolunk ki. Már várjuk receptjeiket az alapanyagokkal és az elkészítés leírásával, valamint egy portréfotót a beküldőről. A végső határidő: 2020. június 20. Receptjeiket, fotójukat e-mailben a [email protected] , postai úton az 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. címre küldjék.