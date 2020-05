Családi táncra hív a CsaládKözPont csapata

A táncparkett legyen a lakáson belül, a tánccsapat pedig a családtagokból álljon fel, a zenében pedig a szervezők segítenek. A családi tánc a következő küldetés a Karatén kaland-tér következő feladványa.

Folyamatosan érkeznek a CsaládKözPont csapatához visszajelzések a Karantén kaland-tér játékkal kapcsolatos visszajelzések. A családi képek nézegetése sokak számára megindító volt. Egy szülő így írt róla a szervezőknek:

„Pont egybevágott ez a harmadik feladat az egyik karantén vállalásommal, hogy rendbe teszem a családi fényképeket. Nekem viszonylag kézreálló volt a feladat. Számomra, számunkra az volt a legkedvesebb, hogy mennyire látszik már a kicsi gyermekben a későbbi arca, a lénye. Amit ott, akkor, adott pillanatban még nem tudunk, csak évek múlva visszatekintve látjuk a szemében a mostani gyereket. Nagyon jó volt nosztalgiázni, a kicsi gyerekeket még kisebbeknek látni.”

A közös sütés-főzés is népszerű volt, az egyik családnál nudli készült. Erről így számolt be egy édesanya:

„A kislányommal készítettük közösen az ebédet. Burgonyás tésztából készül sokunk kedvence a nudli, vagy ahogy 3 évvel ezelőtt hallottam: angyalbögyörő. Ki, hogy ismeri? Gyerekkoromban mindig mákkal megszórva ettük, de az utóbbi időben prézlibe forgatva, házi lekvárral kerül az asztalra.”

Ismét egy egészen egyszerű, de szórakoztató feladatot tartogat a Karantén kaland-tér játék a hétre. A hatodik fordulóban táncra invitálják a családokat, hiszen mindenkit felszabadít, amikor egy jó zenére mozdul a lábunk, a kezünk, és átjárja a testünket a jókedv. Most minden, a tánccal kapcsolatos gátlást félre lehet tenni, hiszen csak a családtagok látnak, nem kell senki idegen kritikus tekintetétől visszariadni.

Éppen ezért a feladat, hogy keressenek a családok egy olyan helyiséget az otthonukban, ahol van tér arra, hogy minél többen egyszerre mozogjanak. Ezt követően keressék meg a youtube-on a Just dance videókat, és válasszanak ki egyet. A szervezők egyik kedvence a Just Dance – The Village People: YMCA. Ugyanakkor a csaladegyetem.hu weboldalon több linket is ajánlanak. Ezeken a videókon az elhangzó zeneszámokhoz koreográfiát is mutatnak.

Ha megvan a videó, akkor mindenki álljon a képernyő elé, és alakítsák meg a családi dance team-et. Fontos, hogy minden családtag engedje bele magát bátran a táncba, és élvezze a közös mozgást.

A visszajelzés most sem maradjon el a CsaládKözPont számára. A családok küldjenek a [email protected] címre egy képet a táncról, vagy néhány mondatban írják le, melyik szám volt a kedvencük.