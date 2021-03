Csanádalbertin nyáron nyithat ki a bölcsőde

Ambrózfalván idén nem gondolnak fejlesztésekre, a költségvetést hiánnyal fogadták el, még pályázatírásra sem tudnak forrást biztosítani. Csanádalbertin viszont az önként vállalt feladatokról sem mondanak le, megmaradtak a szociális jellegű támogatások is.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A mintegy 500 lakosú Ambrózfalva idén 60 millió 524 ezer forintból gazdálkodhat. A költségvetést 3 millió forint hiánnyal fogadták el.

– A számokból is látszik, hogy nem lesz könnyű évünk – mondta Dorotovicsné Gulyás Judit, Ambrózfalva polgármestere. Hozzátette, az intézményeik társulásban történő fenntartására, épületeik állagmegóvására fordítják a forrásaikat. A még futó projektjeiket befejezik, ezek egyike a faluház felújítása. Adminisztrációval segítik a he­­lyi nyugdíjasklubnak a használatba átadott helyiség javításában, akadálymentesítésében, illetve erre az évre húzódott át a könyvtár belső modernizálása, amihez a Nemzeti Művelődési Intézet és a Somogyi-könyvtár járult hozzá bútorzattal.

– A temetőkerítést közfoglalkoztatás keretében újítjuk fel. Egyéb fejlesztésekre nem is nagyon merünk gondolni, pedig nagy szükség lenne a kövesútjaink és a járdák állapotának javítására – jegyezte meg Dorotovicsné. Egyelőre azt is mérlegelik, hogy a 100 százalékos támogatottságú Magyar Falu program kiírására jelentkezzenek-e, ugyanis a pályázat elkészítése is sok pénzbe kerül. A polgármester a 3 millió forint hiánnyal kapcsolatban kiemelte, ez még kezelhető mértékű összeg.

A térség másik, hasonló la­kosságszámú kistelepülése, Csanádalberti 2021-ben csaknem 150 millió forintból gazdálkodik.

– Csanádalberti a mikrotérség közös hivatalának székhelye, amelynek fenntartása 66 millió forintot jelent. A fennmaradó 84 millió forintot a kötelező és vállalt feladataink megoldására fordítjuk – tudtuk meg Csjernyik Zoltán polgármestertől. Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is pályázati források segítségével fejlesztik a települést. Idén adják át a bölcsődét, ami már teljesen kész van, be is rendezték. A nyitást a pandémiára való tekintettel azonban későbbre halasztották. Jelenleg egy szolgálati lakás felújításán is dolgoznak, ami áprilisban ké­szül el.

Továbbra is támogatják a civil szervezeteket és az intézményeket, illetve megma­radnak a szociális jellegű tá­mogatások is, mint például a beiskolázási vagy a letelepedési támogatás.